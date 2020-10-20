В 7 выпуске проекта «О чем молчат женщины» в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая по воле судьбы осталась одна с ребёнком. Героиня хочет найти любовь, встретить того самого и построить семью. Больше узнайте в 7 выпуске от 21 октября на телеканале СТБ!

В 7 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы также узнаете:

Не испортятся ли отношения матери с ребёнком после ее замужества?

Как обезопасить восприятие детей после болезненного развода родителей?

Чувствуют ли дети в таком случае отдаление мамы?

Какое решение примет героиня программы по итогу выпуска?

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Эксперты и два лагеря гостей программы «О чем молчат женщины» помогут разобраться в этом непростом вопросе. Не пропустите новый выпуск от 21.10.2020 года на телеканале СТБ в 19:00

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