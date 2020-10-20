«О чем молчат женщины»: темой 7 выпуска станет одинокое материнство
20.10.2020
В 7 выпуске проекта «О чем молчат женщины» в студию к легендарной Оксане Байрак придет девушка, которая по воле судьбы осталась одна с ребёнком. Героиня хочет найти любовь, встретить того самого и построить семью. Больше узнайте в 7 выпуске от 21 октября на телеканале СТБ!
В 7 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы также узнаете:
- Не испортятся ли отношения матери с ребёнком после ее замужества?
- Как обезопасить восприятие детей после болезненного развода родителей?
- Чувствуют ли дети в таком случае отдаление мамы?
- Какое решение примет героиня программы по итогу выпуска?
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Эксперты и два лагеря гостей программы «О чем молчат женщины» помогут разобраться в этом непростом вопросе. Не пропустите новый выпуск от 21.10.2020 года на телеканале СТБ в 19:00
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