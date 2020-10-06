«Про що мовчать жінки»: темою 6 випуску стане шлюб з іноземцем
У студію програми «Про що мовчать жінки» до легендарної Оксани Байрак прийде героїня, яка не знає, чи варто пов’язувати свою долю з іноземцем. З одного боку, справжнє кохання не має перешкод, і в інстаграмі на красивих фотографіях повно щасливих пар, що підтверджують це. Але з іншого — потрібно кинути все своє, нажите тут, ризикнути і переїхати в країну з іншими традиціями, правилами і менталітетом. Більше — дивіться у 6 випуску від 7 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!
Ви також дізнаєтеся про особисті історії експертів, які опинилися в пастці, пов’язавши життя з іноземцем, і намагалися довести свої права на дітей. Зіркові гості, навпаки, розкажуть власні секрети інтернаціональних щасливих стосунків.
- Які аргументи послужать за шлюб з іноземцем?
- Чим ризикує жінка, переїжджаючи жити в іншу країну і укладаючи там шлюб?
- І головне, яке рішення ухвалить героїня 6 випуску проєкту «Про що мовчать жінки»?
Більше на тему: «Про що мовчать жінки» 5 випуск: За і проти сурогатного материнства
Не пропустіть 6 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» вже завтра, 7 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!