В студию программы «О чем молчат женщины» к легендарной Оксане Байрак придет героиня, которая не знает, стоит ли связывать свою судьбу с иностранцем. С одной стороны, у настоящей любви нет преград, и в Инстаграме на красивых фотографиях полно счастливых пар, подтверждающих это. Но с другой ― нужно бросить все свое, нажитое тут, рискнуть и переехать в страну с другими традициями, устоями и менталитетом. Больше — смотрите в 6 выпуске от 7 октября в 19:00 на телеканале СТБ!

Вы также узнаете о личных историях экспертов, которые оказались в ловушке, связав жизнь с иностранцем, и пытались доказать свои права на детей. Звездные гости, наоборот, расскажут собственные секреты интернациональных счастливых отношений.

Какие аргументы послужат за брак с иностранцем?

Чем рискует женщина, переезжая жить в другую страну и заключая там брак?

И главное, какое решение примет героиня 6 выпуска проекта «О чем молчат женщины»?

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Не пропустите 6 выпуск проекта «О чем молчат женщины» уже завтра, 7 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «О чем молчат женщины»: темой 6 выпуска станет брак с иностранцем Смотрите проект О чем молчат женщины 6 выпуск от 07.10.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины 6 выпуск от 7 октября уже на СТБ - смотреть

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