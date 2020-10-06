«О чем молчат женщины»: темой 6 выпуска станет брак с иностранцем
В студию программы «О чем молчат женщины» к легендарной Оксане Байрак придет героиня, которая не знает, стоит ли связывать свою судьбу с иностранцем. С одной стороны, у настоящей любви нет преград, и в Инстаграме на красивых фотографиях полно счастливых пар, подтверждающих это. Но с другой ― нужно бросить все свое, нажитое тут, рискнуть и переехать в страну с другими традициями, устоями и менталитетом. Больше — смотрите в 6 выпуске от 7 октября в 19:00 на телеканале СТБ!
Вы также узнаете о личных историях экспертов, которые оказались в ловушке, связав жизнь с иностранцем, и пытались доказать свои права на детей. Звездные гости, наоборот, расскажут собственные секреты интернациональных счастливых отношений.
- Какие аргументы послужат за брак с иностранцем?
- Чем рискует женщина, переезжая жить в другую страну и заключая там брак?
- И главное, какое решение примет героиня 6 выпуска проекта «О чем молчат женщины»?
Больше по теме: «О чем молчат женщины» 5 выпуск: За и против суррогатного материнства
Не пропустите 6 выпуск проекта «О чем молчат женщины» уже завтра, 7 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!