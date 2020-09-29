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«Про що мовчать жінки»: у 5 випуску порушать тему сурогатного материнства
29.09.2020
До студію проєкту «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде героїня, яка шалено мріє про дитину. Але після трансплантації нирки лікарі не дають жодних гарантій, що вагітність мине без жертв. Однак допомога і вихід є. У 5 випуску два табори гостей обговорять тему сурогатного материнства, а героїня за підсумком зробить доленосний вибір!
У 5 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви дізнаєтеся:
Чи варто звернутися до сурогатної матері, якщо не можеш мати дітей?
Як соціум здатний вплинути на вибір матері?
Чи переживає жінка справжні материнські почуття до цієї дитини?
Позиції «за» і «проти», а також моральні, релігійні, соціальні та фізіологічні чинники, пов’язані із сурогатним материнством.
Більше на тему: «Про що мовчать жінки»: темою 4 випуску стало розлучення на карантині
У студії зберуться лікарі-репродуктологи найкращих клінік і фахівці соцслужб із роботи з сурогатними матерями та батьками, а також не менш компетентні юристи і священники. Більше — дивіться у 5 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» вже завтра, 30 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ!
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