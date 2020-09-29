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«О чем молчат женщины»: в 5 выпуске поднимут тему суррогатного материнства

29.09.2020

В студию проекта «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет героиня, которая безумно мечтает о ребенке. Но после трансплантации почки врачи не дают никаких гарантий, что беременность обойдется без жертв. Однако помощь и выход есть. В 5 выпуске два лагеря гостей обсудят тему суррогатного материнства, а героиня по итогу примет судьбоносное решение!

В 5 выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы узнаете:

  • Стоит ли обратиться к суррогатной матери, если не можешь иметь детей? 
  • Как социум способен повлиять на выбор матери? 
  • Переживает ли женщина настоящие материнские чувства к этому ребенку?
  • Позиции «за» и «против», а также моральные, религиозные, социальные и физиологические факторы, которые имеют место быть.  

Больше по теме: «О чем молчат женщины»: темой 4 выпуска стал развод на карантине

В студии соберутся врачи-репродуктологи лучших клиник и специалисты соцслужб по работе с суррогатными матерями и родителями, а также не менее компетентные юристы и священники. Больше — смотрите в 5 выпуске проекта «О чем молчат женщины» уже завтра, 30 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ! 

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