«О чем молчат женщины»: темой 4 выпуска стал развод на карантине
23.09.2020
Что делать, если от безделья ваш партнёр начинает сходить с ума? Казалось бы, раньше вы были счастливы вместе и наслаждались каждой минутой. Но с наступлением карантина все изменилось. Как быть, если любимый раздражается вашим присутствием? Неужели заточение в квартире способно разрушить брак? Подробно об этом поговорили в 4 выпуске проекта «О чем молчат женщины».
«До карантина все было прекрасно. Но с наступлением пандемии мы закрылись в квартире. Муж потерял работу, начал пить, характер стал хуже. У меня возник вопрос, остаться с ним или уйти», — признаётся Мадина, героиня 4 выпуска проекта «О чем молчат женщины».
Ведущая Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что постоянный контакт (24/7) и совместное времяпровождение способны разрушить брак. Другие уверены, что любви ничто не способно помешать.
Стресс. Организм способен реагировать по-разному на непредвиденные обстоятельства. Следовательно рождается раздражительность, страх, гнев.
Неизвестность, когда закончится кризис и что будет дальше. Это вызывает у человека тревожность и панику.
Время. Многие семьи ранее не проводили столько времени вместе. Отсутствие привычки совместно проводить время, а также неумение поддерживать разговор, не перебивать и интересоваться партнером портят отношения.
Отсутствие уважения к территории и личному пространству другого. Неумение слышать и слушать друг друга.
Созависимые отношения, проявляющиеся в большой привязке к партнеру. Невозможность установить рамки уважения, а также обрести интерес к жизни без половины.
Как понять, что брак трещит по швам:
Пропало ощущение любви и доверия. На вопрос «Люблю ли я его/ее?» вы точно знаете ответ ― «Нет».
Отсутствие секса или близость без страсти, желания, энтузиазма.
Плохое настроение в условиях домашнего быта, так называемая «плохая погода в доме».
Как пережить кризис в отношениях на карантине:
Стремиться к самореализации.
Не ставить в центр своей жизни исключительно партнера.
Чаще садиться за стол переговоров и обсуждать допустимые и недопустимые нюансы во взаимоотношениях.
Уметь дать время партнёру на обдумывание и анализ конфликта.
В случае применения к вам насилия обращаться за помощью по горячим линиям. Существуют социальные квартиры для женщин, которым некуда пойти и обратиться в условиях карантина.
Национальная горячая линия противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335
Правительственная горячая линия для жертв домашнего насилия: 1547