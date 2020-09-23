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«О чем молчат женщины»: темой 4 выпуска стал развод на карантине

23.09.2020

Что делать, если от безделья ваш партнёр начинает сходить с ума? Казалось бы, раньше вы были счастливы вместе и наслаждались каждой минутой. Но с наступлением карантина все изменилось. Как быть, если любимый раздражается вашим присутствием? Неужели заточение в квартире способно разрушить брак? Подробно об этом поговорили в 4 выпуске проекта «О чем молчат женщины».  

«До карантина все было прекрасно. Но с наступлением пандемии мы закрылись в квартире. Муж потерял работу, начал пить, характер стал хуже. У меня возник вопрос, остаться с ним или уйти», — признаётся Мадина, героиня 4 выпуска проекта «О чем молчат женщины».

Ведущая Оксана Байрак собрала два лагеря гостей. Одни считают, что постоянный контакт (24/7) и совместное времяпровождение способны разрушить брак. Другие уверены, что любви ничто не способно помешать.

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Почему на карантине выросло количество разводов?

  1. Стресс. Организм способен реагировать по-разному на непредвиденные обстоятельства. Следовательно рождается раздражительность, страх, гнев.
  2. Неизвестность, когда закончится кризис и что будет дальше. Это вызывает у человека тревожность и панику. 
  3. Время. Многие семьи ранее не проводили столько времени вместе. Отсутствие привычки совместно проводить время, а также неумение поддерживать разговор, не перебивать и интересоваться партнером портят отношения.
  4. Отсутствие уважения к территории и личному пространству другого. Неумение слышать и слушать друг друга. 
  5. Созависимые отношения, проявляющиеся в большой привязке к партнеру. Невозможность установить рамки уважения, а также обрести интерес к жизни  без половины.

Как понять, что брак трещит по швам:

  • Пропало ощущение любви и доверия. На вопрос «Люблю ли я его/ее?» вы точно знаете ответ ― «Нет».
  • Отсутствие секса или близость без страсти, желания, энтузиазма.
  • Плохое настроение в условиях домашнего быта, так называемая «плохая погода в доме».

Как пережить кризис в отношениях на карантине:

  1. Стремиться к самореализации.
  2. Не ставить в центр своей жизни исключительно партнера.
  3. Чаще садиться за стол переговоров и обсуждать допустимые и недопустимые нюансы во взаимоотношениях.
  4. Уметь дать время партнёру на обдумывание и анализ конфликта.
  5. В случае применения к вам насилия обращаться за помощью по горячим линиям. Существуют социальные квартиры для женщин, которым некуда пойти и обратиться в условиях карантина.

Национальная горячая линия противодействия домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации: 0 800 500 335

Правительственная горячая линия для жертв домашнего насилия: 1547

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