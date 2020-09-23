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«Про що мовчать жінки»: темою 4 випуску стало розлучення на карантині

23.09.2020

Що робити, якщо через байдикування ваш партнер починає сходити з розуму? Здавалося б, раніше ви були щасливі разом і насолоджувалися кожною хвилиною. Але з настанням карантину все змінилося. Як бути, якщо ваша присутність дратує коханого? Невже ув’язнення в квартирі здатне зруйнувати шлюб? Детально про це говорили в 4 випуску проєкту «Про що мовчать жінки».

«До карантину все було прекрасно. Але з настанням пандемії ми зачинилися в квартирі. Чоловік втратив роботу, почав пити, характер став гірше. У мене постало питання, залишитися з ним чи піти», — зізнається Мадіна, героїня 4 випуску проєкту «Про що мовчать жінки».

Ведуча Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважають, що постійний контакт (24/7) і спільне проведення часу здатні зруйнувати шлюб. Інші впевнені, що коханню ніщо не здатне перешкодити.

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» випуск 3: чи варто виходити заміж за молодшого чоловіка?

Чому на карантині зросла кількість розлучень?

  1. Стрес. Організм здатний реагувати по-різному на непередбачені обставини. Відповідно виникає дратівливість, страх, гнів.
  2. Невідомість, коли закінчиться криза і що буде далі. Це викликає в людини тривогу і паніку.
  3. Час. Багато сімей раніше не проводили стільки часу разом. Відсутність звички спільно проводити час, а також невміння підтримувати розмову, не перебивати і цікавитися партнером дуже псують стосунки.
  4. Відсутність поваги до території та особистого простору іншого. Невміння чути і слухати одне одного.
  5. Співзалежні стосунки, що проявляються у великій прив’язці до партнера. Неможливість встановити рамки поваги, а також знайти інтерес до життя без другої половини.

Як зрозуміти, що шлюб тріщить по швах:

  • Зникло почуття кохання і довіри. На запитання «Чи кохаю я його/її?» ви точно знаєте відповідь ― «Ні».
  • Відсутність сексу або інтимна близькість без пристрасті, бажання, ентузіазму.
  • Поганий настрій в умовах домашнього побуту, так звана «погана погода в домі».

Як пережити кризу у стосунках на карантині:

  1. Прагнути до самореалізації.
  2. Не ставити в центр свого життя виключно партнера.
  3. Частіше сідати за стіл перемовин і обговорювати припустимі і неприпустимі нюанси у взаєминах.
  4. Вміти дати час партнеру на обдумування і аналіз конфлікту.
  5. У разі застосування до вас насильства звертатися по допомогу на гарячі лінії. Існують соціальні квартири для жінок, яким нікуди піти і звернутися в умовах карантину.

Національна гаряча лінія протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 0 800 500 335

Урядова гаряча лінія для жертв домашнього насильства: 1547

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