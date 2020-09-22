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Оксана Байрак сміливо стрибнула в басейн: Вода — моя стихія

22.09.2020

Талановита режисерка, актриса і ведуча важливого проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак не втомлюється дивувати і надихати шанувальників. Її любов до життя — урок, який не хочеться пропускати. Оксана поділилася відео, на якому сміливо стрибає в басейн до шанувальників, щоб… зробити з ними фото. Відео — в матеріалі.

Для Оксани Байрак життя — це безцінний дар. Вона неодноразово про це зізнавалася в інтерв’ю. Тому кожен свій день намагається наповнювати непередбачуваними вчинками і подіями.

«Мені подобається жити з незнанням того, що станеться зі мною в наступну хвилину», — зізнається Оксана.

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Не секрет, що любов ведучої — це Чорне море, де вона народилася і виросла. Тому вода — її стихія. Так, під час зйомок багатосерійного фільму спортсменки зі збірної з синхронного плавання попросили Оксану сфотографуватися разом. І щоб не завдавати дівчатам клопоту виходом з басейну, Оксана стрибнула в нього сама.

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