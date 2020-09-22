Оксана Байрак смело прыгнула в бассейн: Вода — моя стихия

Талантливая режиссер, актриса и ведущая важного проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак не устает удивлять и вдохновлять поклонников. Ее любовь к жизни — урок, который не хочется пропускать. Оксана поделилась видео, на котором смело прыгает в бассейн к поклонникам, чтобы… сделать с ними фото. Видео — в материале.

Для Оксаны Байрак жизнь — это бесценный дар. Она неоднократно об этом признавалась в интервью. Поэтому каждый свой день старается наполнять непредсказуемыми поступками и событиями.

«Мне нравится жить с незнанием того, что произойдет со мной в следующую минуту», — признается Оксана.

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Не секрет, что любовь ведущей — это Черное море, где она родилась и выросла. Поэтому вода — ее стихия. Так, во время съемок многосерийного фильма спортсменки из сборной по синхронному плаванию попросили Оксану сфотографироваться вместе. И чтобы не утруждать девушек выходом из бассейна, Оксана прыгнула в него сама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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