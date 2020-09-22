Оксана Байрак смело прыгнула в бассейн: Вода — моя стихия
22.09.2020
Талантливая режиссер, актриса и ведущая важного проекта «О чем молчат женщины»Оксана Байрак не устает удивлять и вдохновлять поклонников. Ее любовь к жизни — урок, который не хочется пропускать. Оксана поделилась видео, на котором смело прыгает в бассейн к поклонникам, чтобы… сделать с ними фото. Видео — в материале.
Для Оксаны Байрак жизнь — это бесценный дар. Она неоднократно об этом признавалась в интервью. Поэтому каждыйсвой день старается наполнять непредсказуемыми поступками и событиями.
«Мне нравится жить с незнанием того, что произойдет со мной в следующую минуту», — признается Оксана.
Не секрет, что любовь ведущей — это Черное море, где она родилась и выросла. Поэтому вода — ее стихия. Так, во время съемок многосерийного фильма спортсменки из сборной по синхронному плаванию попросили Оксану сфотографироваться вместе. И чтобы не утруждать девушек выходом из бассейна, Оксана прыгнула в него сама.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите каждую среду в 19:00 на телеканале СТБ премьеру проекта «О чем молчат женщины».