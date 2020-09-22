«Про що мовчать жінки»: в 4 випуску поговорять про карантинне ув’язнення

Уже завтра, 23 вересня, в студії проєкту «Про що мовчать жінки» поговорять про важливе та актуальне — карантинні проблеми, які виникають між двома. В 4 випуску героїня звернеться по допомогу, щоб з’ясувати для себе, як бути з чоловіком в умовах ізоляції. Більше ― дивіться завтра о 19:00 на телеканалі СТБ у новому випуску програми «Про що мовчать жінки» з Оксаною Байрак.

Спільне життя на карантині — справжнє випробування, з яким зіткнулися багато пар. Хто повинен поступитися і бути розумнішим? Як довести свою правоту і відстояти територію в невеликій квартирі? Ці запити все частіше стали з’являтися в пошукових системах. Суперактуальну тему порушать у 4 випуску ток-шоу «Про що мовчать жінки». Ви також дізнаєтеся:

Як упоратися з карантинними труднощами, які можуть виникнути в родині?

Як Нікіта Добринін і Даша Квіткова переживали ув’язнення в чотирьох стінах?

Невже чоловік героїні 4 випуску піднімає на неї руку, знаючи, що ніхто не прийде на допомогу?

Як відсутність роботи і фінансові труднощі здатні вплинути на психіку партнера?

Що робити, щоб зберегти стосунки і сім’ю в непростий час?

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» випуск 3: чи варто виходити заміж за молодшого чоловіка?

Не пропустіть уже завтра, 23 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ новий випуск проєкту «Про що мовчать жінки» з суперактуальною темою!

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