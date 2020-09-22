«О чем молчат женщины»: в 4 выпуске поговорят о карантинном заточении
22.09.2020
Уже завтра, 23 сентября, в студии проекта «О чем молчат женщины» поговорят о важном и актуальном — карантинные проблемы, которые возникают между двумя. В 4 выпуске героиня обратится за помощью, чтобы выяснить для себя, как быть с мужем в условиях изоляции. Больше — смотрите завтра в 19:00 на телеканале СТБ в новом выпуске программы «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак.
Совместная жизнь на карантине — настоящее испытание, с которым столкнулись многие пары. Кто должен уступить и быть умнее? Как доказать свою правоту и отстоять территорию в небольшой квартире? Эти запросы все чаще стали появляться в поисковых системах. Суперактуальная тема затронется в 4 выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины». Вы также узнаете:
Как справиться с карантинными трудностями, которые могут возникнуть в семье?
Как Никита Добрынин и Даша Квиткова переживали заточение в четырех стенах?
Неужели муж героини 4 выпуска поднимает на нее руку, зная, что никто не придет на помощь?
Как отсутствие работы и финансовые трудности способны повлиять на психику партнера?
Что делать, чтобы сохранить отношения и семью в непростое время?