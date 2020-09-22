Уже завтра, 23 сентября, в студии проекта «О чем молчат женщины» поговорят о важном и актуальном — карантинные проблемы, которые возникают между двумя. В 4 выпуске героиня обратится за помощью, чтобы выяснить для себя, как быть с мужем в условиях изоляции. Больше — смотрите завтра в 19:00 на телеканале СТБ в новом выпуске программы «О чем молчат женщины» с Оксаной Байрак.

Совместная жизнь на карантине — настоящее испытание, с которым столкнулись многие пары. Кто должен уступить и быть умнее? Как доказать свою правоту и отстоять территорию в небольшой квартире? Эти запросы все чаще стали появляться в поисковых системах. Суперактуальная тема затронется в 4 выпуске ток-шоу «О чем молчат женщины». Вы также узнаете:

Как справиться с карантинными трудностями, которые могут возникнуть в семье?

Как Никита Добрынин и Даша Квиткова переживали заточение в четырех стенах?

Неужели муж героини 4 выпуска поднимает на нее руку, зная, что никто не придет на помощь?

Как отсутствие работы и финансовые трудности способны повлиять на психику партнера?

Что делать, чтобы сохранить отношения и семью в непростое время?

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Не пропустите уже завтра, 23 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ новый выпуск проекта «О чем молчат женщины» с суперактуальной темой!

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