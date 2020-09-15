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«Про що мовчать жінки»: темою 3 випуску стане нерівний шлюб

15.09.2020

Чому з кожним роком тема нерівних за віком шлюбів стає дедалі актуальнішою? У 3 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак прийде гостя, яка зустріла своє кохання. І, здавалося б, у чому проблема? Однак коханий молодший за неї на 24 роки і годиться їй у сини. Більше — дізнайтеся в 3 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» 16.09.2020 на телеканалі СТБ о 19:00!

У новому випуску проєкту «Про що мовчать жінки» ви дізнаєтеся:

  • Що або хто заважає Аллі побудувати щасливі стосунки з коханим, який молодший за неї на 24 роки?
  • Які упередження існують у суспільстві щодо нерівних шлюбів?
  • Плюси і мінуси стосунків з великою різницею у віці.
  • Чому чоловіки легко погоджуються на шлюб зі старшими жінками?

Більше на тему: «Про що мовчать жінки» 2 випуск: Секс утрьох — експеримент чи травма?

Про це та багато іншого — дізнайтеся в третьому випуску проєкту «Про що мовчать жінки»! Не пропустіть уже завтра, 16 вересня, на телеканалі СТБ о 19:00!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 3 випуску стане нерівний шлюб

Дивіться проект Про що мовчать жінки 3 випуск від 16.09.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проекту Про що мовчать жінки 3 випуск від 16 вересня вже на СТБ - дивитися

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