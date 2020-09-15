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«О чем молчат женщины»: темой 3 выпуска станет неравный брак

15.09.2020

Почему с каждым годом тема неравных по возрасту браков становится все более актуальной? В 3 выпуске проекта «О чем молчат женщины» к Оксане Байрак придет гостья, которая встретила свою любовь. И, казалось бы, в чем проблема? Однако возлюбленный младше неё на 24 года и годится ей в сыновья. Больше — узнайте в 3 выпуске проекта «О чем молчат женщины» 16.09.2020 на телеканале СТБ в 19:00!

В новом выпуске проекта «О чем молчат женщины» вы узнаете:

  • Что или кто мешает Алле построить счастливые отношения с возлюбленным, который младше неё на 24 года?
  • Какие предрассудки бытуют в обществе касательно неравных браков?
  • Плюсы и минусы взаимоотношений с большой разницей в возрасте.
  • Почему мужчины с легкостью соглашаются на брак с женщинами постарше?

Больше по теме: «О чем молчат женщины» 2 выпуск: Секс втроем — эксперимент или травма?

Об этом и многом другом — узнайте в третьем выпуске проекта «О чем молчат женщины»! Не пропустите уже завтра, 16 сентября, на телеканале СТБ в 19:00!    

Video: «О чем молчат женщины»: темой 3 выпуска станет неравный брак

Смотрите проект О чем молчат женщины 3 выпуск от 16.09.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины 3 выпуск от 16 сентября уже на СТБ - смотреть

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