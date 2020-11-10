Эксперты откровенного ток-шоу совместно с легендарной Оксаной Байрак разберутся в теме послеродовой депрессии. Что делать, если ты родила ребенка, но обещанная радость материнства, которая струится со всех экранов и блогов, не приходит? В студии гинекологи и психотерапевты разделятся на два противоборствующих лагеря, а также приглашенные гости расскажут свои личные истории. Больше — смотрите в 10 выпуске программы «О чем молчат женщины» завтра, 11 ноября, на телеканале СТБ!

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Как справиться с этим состоянием и кто способен помочь женщине?

О каком опыте борьбы с послеродовой депрессией расскажет блогер Анжела Еременко?

И какими шокирующими случаями из своей практики поделится самая известная гинеколог страны, врач программы «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк?

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Не пропустите уже завтра, 11 ноября, 10 выпуск проекта «О чем молчат женщины» на телеканале СТБ в 19:00!

Video: «О чем молчат женщины»: темой 10 выпуска станет послеродовая депрессия Смотрите проект О чем молчат женщины 10 выпуск от 11.11.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины 1 выпуск от 11 ноября уже на СТБ - смотреть

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