«О чем молчат женщины»: темой 10 выпуска станет послеродовая депрессия
10.11.2020
Эксперты откровенного ток-шоу совместно с легендарной Оксаной Байрак разберутся в теме послеродовой депрессии. Что делать, если ты родила ребенка, но обещанная радость материнства, которая струится со всех экранов и блогов, не приходит? В студии гинекологи и психотерапевты разделятся на два противоборствующих лагеря, а также приглашенные гости расскажут свои личные истории. Больше — смотрите в 10 выпуске программы «О чем молчат женщины» завтра, 11 ноября, на телеканале СТБ!
Вы также узнаете:
- Какие причины возникновения послеродовой депрессии?
- Как справиться с этим состоянием и кто способен помочь женщине?
- О каком опыте борьбы с послеродовой депрессией расскажет блогер Анжела Еременко?
- И какими шокирующими случаями из своей практики поделится самая известная гинеколог страны, врач программы «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк?
Больше по теме: «О чем молчат женщины»: Послеродовая депрессия — особенности и причины
Не пропустите уже завтра, 11 ноября, 10 выпуск проекта «О чем молчат женщины» на телеканале СТБ в 19:00!
Video: «О чем молчат женщины»: темой 10 выпуска станет послеродовая депрессия
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