«Про що мовчать жінки»: темою 10 випуску стане післяпологова депресія
10.11.2020
Експерти відвертого ток-шоу разом з легендарною Оксаною Байрак розберуться в темі післяпологової депресії. Що робити, якщо ти народила дитину, але обіцяна радість материнства, яка струменить з усіх екранів та блогів, не настає? У студії гінекологи і психотерапевти розділяться на два протиборчі табори, а також запрошені гості розкажуть свої особисті історії. Більше — дивіться в 10 випуску програми «Про що мовчать жінки» завтра, 11 листопада, на телеканалі СТБ!
Ви також дізнаєтеся:
- Які причини виникнення післяпологової депресії?
- Як упоратися з цим станом і хто здатен допомогти жінці?
- Про який досвід боротьби з післяпологовою депресією розповість блогерка Анжела Єременко?
- І якими приголомшливими випадками зі своєї практики поділиться найвідоміша гінекологиня країни, лікарка програми «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк?
Більше на тему: «Про що мовчать жінки»: Післяпологова депресія — особливості і причини
Не пропустіть уже завтра, 11 листопада, 10 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» на телеканалі СТБ о 19:00!
Video: «Про що мовчать жінки»: темою 10 випуску стане післяпологова депресія
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+