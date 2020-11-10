Експерти відвертого ток-шоу разом з легендарною Оксаною Байрак розберуться в темі післяпологової депресії. Що робити, якщо ти народила дитину, але обіцяна радість материнства, яка струменить з усіх екранів та блогів, не настає? У студії гінекологи і психотерапевти розділяться на два протиборчі табори, а також запрошені гості розкажуть свої особисті історії. Більше — дивіться в 10 випуску програми «Про що мовчать жінки» завтра, 11 листопада, на телеканалі СТБ!

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Які причини виникнення післяпологової депресії?

Як упоратися з цим станом і хто здатен допомогти жінці?

Про який досвід боротьби з післяпологовою депресією розповість блогерка Анжела Єременко?

І якими приголомшливими випадками зі своєї практики поділиться найвідоміша гінекологиня країни, лікарка програми «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк?

Більше на тему: «Про що мовчать жінки»: Післяпологова депресія — особливості і причини

Не пропустіть уже завтра, 11 листопада, 10 випуск проєкту «Про що мовчать жінки» на телеканалі СТБ о 19:00!

Video: «Про що мовчать жінки»: темою 10 випуску стане післяпологова депресія Дивіться проект Про що мовчать жінки 10 випуск від 11.11.2020 з Оксаною Байрак. Анонс проєкту Про що мовчать жінки 10 випуск від 11 листопада вже на СТБ - дивитися

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