В первые несколько дней после родов многие матери переживают фазу, в которой легко потерять самообладание: они капризны, замкнуты, злы или раздражены без причины. Такое состояние часто называют «бэби-блюз». Однако, если серьезные депрессивные симптомы в течение определенного периода времени не проходят, то скорее всего сама женщина справиться с ними не сможет. Особенности и причины послеродовой депрессии — читайте в материале.

Даже во время беременности депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств. Многие будущие мамы в это время очень переживают за развитие ребенка в утробе. Они часто сомневаются, смогут ли оправдать ожидания и требования, связанные с материнством. Депрессия во время беременности может иметь прямое влияние на плод и связана с повышенным риском преждевременных родов. Но давайте поговорим о послеродовой депрессии, когда мамочка наконец-то взяла в руки своего малыша и поняла, что все прошло хорошо и переживать о родах — нечего.

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Многие врачи и психиатры утверждают, что высокий уровень страданий матери, а также послеродовая депрессия могут ухудшить развитие когнитивных или эмоциональных навыков ребенка в долгосрочной перспективе. Поэтому депрессия, связанная с рождением ребенка, требует профессионального лечения.

В отличие от хандры, послеродовая депрессия — более тяжелая, продолжительная, требующая лечения. Такая возникает в первый год после родов.

Особенности послеродовой депрессии

Симптомы не отличаются от депрессивных расстройств, возникающих независимо от рождения ребенка, но при послеродовой депрессии проявляются следующие особенности:

выраженная эмоциональная неустойчивость;

неспособность развить положительные чувства к собственному ребенку;

выраженные мысли и сомнения относительно собственных способностей как матери, а также страх неудачи: «Я плохая мать», «Я не могу ухаживать за своим ребенком»;

навязчивые мысли (например, причинение вреда ребенку);

проблемы с грудным вскармливанием.

Частота и причины послеродовой депрессии

У 10–15% женщин вслед за рождением ребенка развивается послеродовая депрессия. Матери, которые уже страдали депрессивным расстройством, имеют повышенный риск заболевания.

В развитии послеродовой депрессии, как и в случае с депрессивными заболеваниями в целом, действует совокупность факторов:

физические ― осложнения беременности и биологические изменения;

психологические ― травмирующий опыт с детства, кардинальное изменение в собственном ритме жизни и собственной личности, изменение самооценки и состояния тела;

социальные факторы, которые включают, например, новое обретение роли матери или (изменившиеся) отношения партнера и родственников. В частности, факторами риска являются отсутствие социальной поддержки и нестабильное, неудовлетворительное или отсутствующее партнерство.

В случае, если вы или ваши близкие столкнулись с подобными симптомами, то окажите помощь — обратитесь к специалистам. И главное помните, что не только вы сталкиваетесь с подобными расстройствами. А избежать их можно с помощью своевременной квалифицированной помощи.

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