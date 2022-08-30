Ми поговорили як дорослі люди: Марина Боржемська про стосунки з В’ячеславом Узелковим у проєкті «Як ти?»

Героїнею минулого випуску проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником на СТБ стала відома тренерка, експертка проєкту «Щасливі за сім днів» Марина Боржемська. У відвертому інтерв’ю вона розповіла, чи намагався її колишній чоловік В’ячеслав Узелков вийти на зв’язок з нею та дітьми, чому діти не потребують спілкування з батьком та аб’юзинг.

Як війна вплинула на стосунки з В’ячеславом

«Він передзвонив Роберту через декілька днів після початку війни. Спитав, чи у нас все гаразд. Після цього Слава зателефонував мені. Мабуть, вперше за увесь час розлучення ми поговорили як дорослі люди. Він був спокійним. Спитав, чи мені необхідна допомога. Наші будинки знаходяться дуже близько – ми живемо в одному районі», – розповіла Марина.

Жінка зізналася, що до 24 лютого Слава бачився з дітьми на свята. Він створив чат у Вайбері з Робертом та Олівією, чому Марина дуже зраділа.

«Діти мають відчувати підтримку від обох батьків. У Слави з’явилася собака, і він запросив дітей погуляти. Також пропонував їм разом поплавати у басейні, розважитися. На що Роберт сказав, що наразі розваги недоречні», – пояснила Боржемська.

Про ставлення дітей до батька

Однак, за словами Марини, добрі стосунки пари тривали недовго. Переписки рідшали. Тренерка зізнається, що діти вже звикли бути без тата.

«Слава каже, що я винна в цьому. І дуже багато людей говорять, що я так налаштувала дітей. Але я навпаки деякий час виправдовувала його. Просила дітей дати йому час, пояснювала що батькові зараз складно. Просила зрозуміти його, – поділилась героїня. – Можливо, агресія по відношенню до мене їх лякає… Але я говорила, що це їхній батько і він назавжди ним залишиться. Що його потрібно приймати і поважати таким, яким він є. Просила дати час. На що Роберт сказав: «Мамо, немає за що чіплятися. Мені вже навіть нецікаво проводити з ним час». Діти попросили, аби я не намагалася їх переконати щодо зустрічей».

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Про припинення спілкування з В’ячеславом

«Він почав мені настирливо писати. Я не могла спати вночі. Постійні смс-повідомлення, залякування. Останній раз я йому сказала: «У нас новий закон про аб’юзинг. Якщо ти будеш мене ображати, я звернусь до поліції і до суду. Надам всі скріншоти переписок». Це його заспокоїло. Він зрозумів, що втратив найцінніше – любов своєї дружини, дітей», – зізналась Марина.

На питання, допоки, на думку Марини, триватимуть складнощі з Узелковим, вона відповіла: «Думаю, до тих пір, поки в моєму житті не з’явиться чоловік. Тоді, можливо, це припнеться».

Дивіться проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником» щосуботи о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.

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