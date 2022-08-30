Мы поговорили как взрослые люди: Марина Боржемская об отношениях с Вячеславом Узелковым в проекте «Як ти?»

Героиней прошедшего выпуска проекта «Як ти?» с Григорием Решетником на СТБ стала известная тренер, эксперт проекта «Щасливі на сім днів» Марина Боржемская. В откровенном интервью она рассказала, пытался ли ее бывший муж Вячеслав Узелков выйти на связь с ней и детьми, почему дети не нуждаются в общении с отцом и абьюзинге.

Как война повлияла на отношения с Вячеславом

«Он перезвонил Роберту спустя несколько дней после начала войны. Спросил, все ли у нас в порядке. После этого Слава позвонил по телефону мне. Пожалуй, впервые за все время развода мы поговорили как взрослые люди. Он был спокоен. Спросил, нужна ли мне помощь. Наши дома находятся очень близко – мы живем в одном районе», – рассказала Марина.

Женщина призналась, что до 24 февраля Слава виделся с детьми по праздникам. Он создал чат в Вайбере с Робертом и Оливией, чему Марина очень обрадовалась.

«Дети должны чувствовать поддержку от обоих родителей. У Славы появилась собака, и он пригласил детей погулять. Также предлагал им вместе поплавать в бассейне, развлечься. На что Роберт сказал, что развлечения неуместны», – объяснила Боржемская.

Об отношении детей к отцу

Однако, по словам Марины, хорошие отношения пары длились недолго. Переписки редели. Тренер признается, что дети уже привыкли быть без папы.

«Слава говорит, что я виновата в этом. И очень многие говорят, что я так настроила детей. Но я напротив некоторое время оправдывала его. Просила детей дать ему время, объясняла, что отцу сейчас сложно. Просила понять его, – поделилась героиня. – Может быть, агрессия по отношению ко мне их пугает… Но я говорила, что это их отец и он навсегда им останется. Что его нужно принимать и уважать таким, каков он есть. Просила дать время. На что Роберт сказал: “Мама, не за что цепляться. Мне уже даже неинтересно проводить с ним время”. Дети попросили, чтобы я не пыталась их убедить по поводу встреч».

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О прекращении общения с Вячеславом

«Он начал мне настойчиво писать. Я не могла спать ночью. Постоянные смс-сообщения, устрашения. Последний раз я ему сказала: “У нас новый закон об абьюзинге. Если ты будешь меня обижать, я обращусь в полицию и в суд. Предоставлю все скриншоты переписок”. Это его успокоило. Он понял, что потерял самое ценное – любовь своей жены, детей», – призналась Марина.

На вопрос, как долго будут продолжаться сложности с Узелковым, Марина ответила: «Думаю, до тех пор пока в моей жизни не появится мужчина. Тогда, может быть, это прекратится».

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