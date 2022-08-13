Когда закончится война в Украине: Алена Курилова поделилась своим предсказанием

В эту субботу, 13 августа, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел двенадцатый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз откровенно о личном рассказала дважды победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова. Что ждет Украину? И как кончится война? Алена Курилова поделилась своим предсказанием. Больше — читайте в материале STB.UA.

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Елена Курилова – дважды победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине – шестого («Черные и белые») и восьмого («Борьба континентов») сезонов. Эксперт проектов «Все буде добре» и «Следствие ведут экстрасенсы». В 12 выпуске ясновидящая посетила студию проекта «Як ти?», где поделилась собственным предсказанием. Самый главный вопрос, который волнует всех украинцев, — когда закончистя война.

«Раньше я говорила, что день летнего солнцестояния проявит будущее Украины, но я не увидела добра… Расклад был кровавым и нехорошим… А теперь я буду ждать 1 ноября. На Хэллоуин ночью я буду делать расклад. Я посмотрю дальше… Победа будет, но она будет очень сложной и очень большими силами… Большими жертвами… От нашего ума, от наших сердец зависит, как мы это сможем пережить.

А жить нужно. Для детей своих, для семьи, для будущего. Главное – не навевать беду. Не нужно наплакивать, Надо обязательно работать. Делать хоть что-нибудь для победы и людей. Ибо сесть и скулить – это не о жизни», — считает Алена.

Смотрите откровенное интервью Елены Куриловой в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником на официальном Youtube-канале СТБ.

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