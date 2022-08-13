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Як ти

Коли закінчиться війна в Україні: Олена Курилова поділилася власними передбаченнями

13.08.2022

Цієї суботи, 13 серпня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов дванадцятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте розповіла двічі переможниця «Битви екстрасенсів» та експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова. Що чекає на Україну? І як закінчиться війна? Олена Курилова поділилася власними передбаченнями. Більше — в матеріалі STB.UA.

Коли закінчиться війна в Україні: передбачення Олени Курилової

Фото – Instagram

Олена Курилова – двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні – шостого («Чорні та білі») і восьмого («Боротьба континентів») сезонів. Експерт проєктів «Все буде добре» та «Слідство ведуть екстрасенси». У 12 випуску провидиця завітала до студії проєкту «Як ти?», де поділилася власними передбаченнями. Найголовніше питання, що турбує всіх українців, — коли закінчиться війна.   

«Раніше я казала, що день літнього сонцестояння проявить майбутнє України, але я не побачила добра… Розклад був кривавий і не добрий… А тепер я чекатиму 1 листопада. На Хелловін вночі я буду робити розклад. Я подивлюся далі… Перемога буде, але вона буде дуже складна і дуже-дуже великими силами… Великими жертвами… Від нашого розуму, від наших сердець залежить, як ми це зможемо пережити. 

А жити треба. Для дітей своїх, сім’ї, для майбутнього. Головне – не навивати біду. Не потрібно наплакувати, наскиглювати, Треба обов’язково працювати. Робити хоч щось для перемоги і людей. Бо сісти і скиглити –  це не про життя», — вважає Олена. 

Дивіться відверте інтерв’ю Олени Курилової у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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