Сенсационный прогноз, который шокирует россию: гостем нового выпуска «Як ти?» станет Хаял Алекперов

В эту субботу, 17 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет 17 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. Откровенно о личном расскажет дважды победитель проекта «Битва экстрасенсов» и эксперт мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов. Смотрите уже в эту субботу!

Его имя знают во всей восточной Европе: самый мощный ясновидящий, победитель нескольких «Битв экстрасенсов» Хаял Алекперов помогал Украине определять позиции врага. Шокирующе – за чьей спиной скрывается российский диктатор? Знает ли Хаял, когда Россия потерпит крах? А также:

Как спасал людей своими предвидениями?

Имеет ли путин духовное имя?

Неужели экстрасенс предчувствовал войну в Украине?

Каков прогноз Хаяла: когда закончится война?

«Я вел людей. Говорил, когда ехать, когда нет. Люди не знали, что их ожидает, если выйдут на улицу или будут эвакуироваться. Убьют ли их русские, или нет… И я видел сны и помогал им выезжать», — расскажет Хаял.

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Не пропустите откровенное интервью Хаяла Алекперова в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 17 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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