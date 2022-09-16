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Як ти

Сенсаційний прогноз, який шокує росію: гостем нового випуску «Як ти?» стане Хаял Алекперов

16.09.2022

Цієї суботи, 17 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде 17 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Відверто про особисте розповість двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» та експерт містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов. Дивіться вже цієї суботи!

Хаял Алекперов стане героєм 17 випуску проєкту Як ти?

Його ім’я знають в усій східній Європі: найпотужніший ясновидець, переможець кількох «Битв екстрасенсів» Хаял Алекперов допомагав Україні визначати позиції ворога. Приголомшливо — за чиєю спиною ховається російський диктатор? Чи знає Хаял, коли росія зазнає краху? А також:

  • Як рятував людей своїми передбаченнями?
  • Чи має путін духовне ім’я? 
  • Невже екстрасенс передбачив війну в Україні?
  • Який прогноз Хаяла: коли закінчиться війна?

«Я вів людей. Говорив, коли їхати, коли ні. Люди не знали, що на них чекає, якщо вийдуть на вулицю або почнуть евакуюватися. Чи вб’ють їх росіяни, чи ні… І я бачив сни і допомагав їм виїжджати», — розповість Хаял.

Більше на тему: Він всім серцем підтримує Україну: Тарас Тополя у проєкті «Як ти?» про спільну роботу та виступ з Ed Sheeran

Не пропустіть відверте інтерв’ю Хаяла Алекперова у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 17 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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