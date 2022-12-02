О родителях в оккупации, Тодоренко и третьей беременности: героиней «Як ти?» станет Светлана Тарабарова

В эту субботу, 3 декабря, в 10:10 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником личными подробностями после 24 февраля поделится украинская певица Светлана Тарабарова. В откровенном интервью она расскажет о третьей беременности, которую поддержали далеко не все близкие, о жизни родителей в оккупированном Херсоне, а также поделится мнением о позиции Регины Тодоренко.

Светлана Тарабарова родом из Херсона. Стала известна после участия в проекте «Фабрика звезд». Там ее талант высоко оценила Наталья Могилевская и пригласила в группу Real O.

Однако амбиции и трудолюбие Светланы помогли ей построить успешную сольную карьеру. С 2014 года девушка пишет песни на украинском языке, много раз выступала перед военными в зоне боевых действий, чтобы поддержать их и поднять боевой дух. Четыре года назад вместе с рэпером Yarmak выпустила трек «Воїн».

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Уже 6 лет замужем за своим директором Алексеем Бондарем. Светлана – мама 4-летнего Ивана и 2-летней Марии. Сейчас снова ждет ребенка.

«Этот ребенок меня спас», – скажет о третьей беременности певица.

Смотрите эмоциональное интервью Светланы Тарабаровой в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 3 декабря, в 10:10 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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