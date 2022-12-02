Про батьків в окупації, Тодоренко та третю вагітність: гостею «Як ти?» стане Світлана Тарабарова

Цієї суботи, 3 грудня, о 10:10 у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником особистими подробицями життя після 24 лютого поділиться українська співачка Світлана Тарабарова. У відвертому інтерв’ю вона розповість про третю вагітність, яку підтримали далеко не всі близькі, про життя батьків в окупованому Херсоні, а також поділиться думкою щодо позиції Регіни Тодоренко.

Світлана Тарабарова родом із Херсону. Стала відомою після участі у проєкті «Фабрика зірок». Там її талант високо оцінила Наталія Могилевська та запросила до гурту «Real O».

Проте амбіції та працелюбність Світлани допомогли їй побудувати успішну сольну кар’єру. З 2014 року дівчина пише пісні українською, багато разів виступала перед військовими у зоні бойових дій, аби підтримати їх та піднести бойовий дух. Чотири роки тому разом із репером Yarmak випустила трек «Воїн».

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Вже 6 років заміжня за своїм директором Олексієм Бондарем. Світлана – мама 4-річного Івана та 2-річної Марії. Зараз знову при надії.

«Ця дитина мене врятувала», – скаже про третю вагітність співачка.

Дивіться емоційне інтерв’ю Світлани Тарабарової у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 3 грудня, о 10:10 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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