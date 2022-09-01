О мести русским актерам: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Антонина Хижняк

В эту субботу, 3 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет 15 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз откровенно о личном расскажет актриса Антонина Хижняк. Как она спасала сына под взрывами? Какая правда о бывшем муже станет известна в эфире? И неужели актриса готова идти в ВСУ? Смотрите уже в эту субботу!

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Антонина Хижняк с детства мечтала стать актрисой. Она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году. После учебы Антонина работала в Академическом театре кукол. Она также дублирует на украинский фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучивает игры и программы, снимается в сериалах.

В 2019 году Антонину утвердили на роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша». Фильм имел потрясающий успех! В 2020 году актриса получила одну из главных ролей в детективном сериале «Слід». Тоня сыграла капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии Екатерину Червону.

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Уже в эту субботу Антонина Хижняк расскажет о планах на будущее с другим актером сериала «Слід» Александром Боднаром.

Что сейчас переживает актерская пара?

Какая тайна скрывается на съемочных площадках?



Где актрису застала война?

Как Антонина спасала сына под взрывами?

И неужели готова идти в ВСУ?

Video: О мести русским актерам: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Антонина Хижняк Антонина Хижняк о войне: Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска Як ти? с Григорием Решетником

Не пропустите откровенное интервью Антонины Хижняк в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 3 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

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