Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Все проекты
ua
Як ти

О мести русским актерам: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Антонина Хижняк

01.09.2022

В эту субботу, 3 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет 15 выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз откровенно о личном расскажет актриса Антонина Хижняк. Как она спасала сына под взрывами? Какая правда о бывшем муже станет известна в эфире? И неужели актриса готова идти в ВСУ? Смотрите уже в эту субботу!

Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником

Фото —  Instagram

Антонина Хижняк с детства мечтала стать актрисой. Она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году. После учебы Антонина работала в Академическом театре кукол. Она также дублирует на украинский фильмы и мультфильмы для кинотеатров и телевидения, озвучивает игры и программы, снимается в сериалах.

В 2019 году Антонину утвердили на роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша». Фильм имел потрясающий успех! В 2020 году актриса получила одну из главных ролей в детективном сериале «Слід». Тоня сыграла капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии Екатерину Червону.

Больше по теме: Мы поговорили как взрослые люди: Марина Боржемская об отношениях с Вячеславом Узелковым в проекте «Як ти?»

Уже в эту субботу Антонина Хижняк расскажет о планах на будущее с другим актером сериала «Слід» Александром Боднаром.

  • Что сейчас переживает актерская пара?
  • Какая тайна скрывается на съемочных площадках?
  • Где актрису застала война?
  • Как Антонина спасала сына под взрывами?
  • И неужели готова идти в ВСУ?

Video: О мести русским актерам: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Антонина Хижняк

Антонина Хижняк о войне: Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска Як ти? с Григорием Решетником

Не пропустите откровенное интервью Антонины Хижняк в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником в эту субботу, 3 сентября, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Когда закончится война в Украине: Алена Курилова поделилась своим предсказанием

 Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

О войне, предсказаниях об Украине и семье: героиней нового выпуска «Як ти?» станет Алена Курилова

 Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Евгений Клопотенко о питании военных и работе во время войны в проекте «Як ти?»

 Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Химическая атака врага и приёмные дети: героем нового выпуска «Як ти?» станет Женя Кот

 Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Папа Платона объявился во время войны: Ксения Мишина шокировала откровенностью о бывшем

 Антонина Хижняк станет героем 15 выпуска проекта Як ти? с Григорием Решетником
Як ти

Он всегда был рядом: Ксения Мишина эксклюзивно рассказала об отношениях с Эллертом
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить