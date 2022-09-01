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Як ти

Про помсту російським акторам: гостею нового випуску «Як ти?» стане Антоніна Хижняк

01.09.2022

Цієї суботи, 3 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийде 15 випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу відверто про особисте розповість акторка Антоніна Хижняк. Як вона рятувала сина під вибухами? Яка правда про колишнього чоловіка випливе у ефірі? І невже акторка готова йти в ЗСУ? Дивіться вже цієї суботи!

Антоніна Хижняк стане героєм 15 випуску проєкту Як ти? з Григорієм Решетником

Фото –  Instagram

Антоніна Хижняк з дитинства мріяла стати актрисою. Вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, який закінчила в 2012 році. Після навчання Антоніна працювала в Академічному театрі ляльок. Вона також дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучує ігри та програми, знімається в серіалах. 

У 2019 році Антоніну затвердили на роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша». Фільм мав приголомшливий успіх! У 2020 році актриса отримала одну з головних ролей у детективному серіалі «Слід». Вона зіграла капітанку поліції, фахівчиню зі зброї, балістики і трасології Катерину Червону.

Більше на тему: Ми поговорили як дорослі люди: Марина Боржемська про стосунки з В’ячеславом Узелковим у проєкті «Як ти?»

Вже цієї суботи Антоніна Хижняк розповість про плани на майбутнє з іншим актором серіалу «Слід» Олександром Боднарем.

  • Що зараз переживає акторська пара?
  • Яка таємниця приховується на знімальних майданчиках?
  • Де акторку застала війна?
  • Як Антоніна рятувала сина під вибухами?
  • І невже готова йти в ЗСУ?

Video: Про помсту російським акторам: гостею нового випуску «Як ти?» стане Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк про війну: Антоніна Хижняк стане героєм 15 випуску Як ти? з Григорієм Решетником

Не пропустіть відверте інтерв’ю Антоніни Хижняк у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником цієї суботи, 3 вересня, о 9:30 в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ.

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