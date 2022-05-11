В Турині пройшов перший півфінал Євробачення 2022. Вже відомо, що у фіналі виступатимуть Kalush Orchestra з піснею Stefania, яка стала одним із патріотичних символів України у світі. Коли буде другий півфінал Євробачення 2022 та де його дивитися ― читайте у матеріалі.

Перший півфінал Євробачення 2022 пройшов 10 травня у Турині. Тепер відомо, які країни виступлять у фіналі, проте, ще залишилися учасники другого півфіналу, які мають пройти своє випробування.

Другий півфінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде 12 травня.

Євробачення показують всім, у кого є додаток «ДІЯ», отже Другий півфінал можна буде подивитися о 22:00 у «ДІЯ» або на офіційному сайт Євробачення на Youtube ― Eurovision Song Contest.

Фінал Євробачення 2022 дивитися онлайн можна буде 14 травня.

Крім того, йдуть перемовини про те, щоб фінал транслювали на каналах Національного телемарафону ― 14 травня о 22:00, але поки що підтвердження успішності цих перемовин немає.

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