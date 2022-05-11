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Евровидение 2022: где смотреть второй полуфинал песенного конкурса

11.05.2022

В Турине прошел первый полуфинал Евровидения 2022. Уже известно, что в финале выступят Kalush Orchestra с песней Stefania, ставшей одним из патриотических символов Украины в мире. Когда будет второй полуфинал Евровидения 2022 и где его смотреть ― читайте в материале.

Kalush & Kalush Orchestra

фото — instagram.com/eurovision/

Первый полуфинал Евровидения 2022 года прошел 10 мая в Турине. Теперь известно, какие страны выступят в финале, однако еще остались участники второго полуфинала, которые должны пройти свое испытание.

Второй полуфинал Евровидения 2022 года смотреть онлайн можно будет 12 мая.

Евровидение показывают всем, у кого есть приложение «ДІЯ», так что второй полуфинал можно будет посмотреть в 22:00 в «ДІЯ» или на официальном канале Евровидения на Youtube ― Eurovision Song Contest.

Финал Евровидения 2022 года смотреть онлайн можно будет 14 мая.

Кроме того, идут переговоры о том, чтобы финал транслировали по каналам Национального телемарафона ― 14 мая в 22:00, но пока подтверждения успешности этих переговоров нет.

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