Куди сходити та які визначні місця Львова подивитись, щоб зробити свій відпочинок насиченим і цікавим? Де можна смачно поїсти, а де — доторкнутися до величної історії міста? Редакція сайту STB.UA пропонує вам свій варіант подорожі. Читайте, куди можна піти у Львові, в матеріалі.

Уявіть ситуацію. Щоб відволіктися від щоденної рутини, ви вирішили з’їздити кудись на вихідних. Вибір пав на Львів. Однак у вас є всього два дні, щоб подивитися місто. З чого почати? Куди слід обов’язково піти?

Ця стаття буде корисна тим, хто планує свою першу поїздку до Львова. Сподіваємося, щира розповідь про власні враження та прості поради допоможуть зробити ваш відпочинок незабутнім!

Наш список розповість вам про найпопулярніші місця, куди варто сходити у Львові. Нижче читайте подробиці про кожне із них!

Радимо їхати на швидкісному поїзді «Інтерсіті». Так ви заощадите час і сили для прогулянок. Хороший варіант — потяг «Київ-Перемишль». О 6 ранку виїзд із Києва, й об 11 ви вже у Львові!

Заселення в квартири та готелі зазвичай відбувається після 14:00. Тож по приїзду передзвоніть і уточніть, коли вас зможуть прийняти.

Вартість житла у святкові й вихідні дні у Львові набагато вища, ніж у будні. Не дивно, адже більшість українців працюють за п’ятиденним графіком. Тож якщо хочете заощадити на проживанні, займіться пошуком квартири або готелю заздалегідь.

Важливо! Недобросовісні орендодавці, наприклад готель «ЦісаR Банкіръ», надають неправдиву інформацію про умови проживання й викладають чужі фотографії. Тож не залишайте повну суму за проживання як передоплату — повернути ці гроші вам не вдасться. Також обов’язково читайте відгуки про господарів квартир і готелі.

Ось ви приїхали, заселилися, причепурились. Час би десь перекусити. Щоб одразу зануритися в атмосферу міста, пропонуємо почати з «Криївки» за адресою площа Ринок, 14. Заклад стилізовано під схованку («криївку») бійців УПА — починаючи від вивісок на стінах і до грубих дерев’яних столів, похідного посуду, уніформи офіціантів, іншого. Ви не побачите будь-яких вивісок або дороговказів. Як жартують співробітники закладу, знайти їх зможе тільки справжній патріот.

На вході вас зустріне досвідчений солдат — запитає пароль і запропонує випити справжню українську самогонку. Відмовлятися не варто — можуть не пустити до закладу 🙂

Страви в меню нагадують польову кухню — солдатські каші, мисливські ковбаски, авторський алкоголь, інше. Все дуже незвично та смачно. Обов’язково спробуйте борщ і півметра ковбаси.

Працює «Криївка» цілодобово.

Після смачного обіду необхідно прогулятись. Спочатку гарненько ознайомтеся з площею Ринок — головною площею міста, й прилеглими вулицями.

Потім радимо піднятися на Високий замок. У минулому це королівський замок, а зараз — найвища точка міста. Замовником спорудження є король Галицько-Волинської держави Лев Данилович. Протягом ХІХ століття замок майже повністю розібрали.

Високий замок відкриє вам приголомшливий вид на місто. Весь Львів буде як на долоні! Обов’язково помилуйтеся цими розкішними краєвидами та зробіть фото на пам’ять.

Знайдіть час для відвідин закладу по вулиці Підвальна, 5! «Реберня» нагадує середньовічну таверну, де грає енергійна жива музика, за довгими дубовими столами сидять веселі компанії, а пиво ллється рікою…

Що куштувати? Реберця! Навіть якщо побачите чергу, вони варті того, аби почекати. До того ж, сидячи за столиком, ви зможете спостерігати за процесом приготування м’яса.

Просто над «Ребернею» розташований єдиний в Україні музей зброї. В експозиції представлені зразки старовинної зброї понад 30 країн світу. Колекція холодної зброї є однією з найповніших у музеї. Сама будівля «Арсеналу» — це оборонна споруда XVI століття.

Для вишуканої вечері найкраще підійде «Ресторація Бачевських» за адресою вулиця Шевська, 8. Вас зустріне привітний інтелігентний офіціант, проведе до світлої зали, що нагадує оранжерею, та запропонує вибрати страви на будь-який смак.

На перше радимо росол по-клепарівськи, а потім качине філе з запеченим яблуком і журавлинним соусом. Ви отримаєте не тільки гастрономічне, а й естетичне задоволення!

На ранкову каву обов’язково сходіть до «Львівської копальні кави» за адресою площа Ринок, 10. Спочатку спустіться власне до копальні — це справжня кавова шахта! Потім виберіть затишний столик у дворику та замовте «філіжанку кави». Не знаєте, чому віддати перевагу? Попросіть допомоги в персоналу. Вони допоможуть вибрати чудову каву і десерт до неї.

Палац Потоцьких — пам’ятка архітектури XIХ століття, що розташована за адресою вулиця Коперника, 15. Палац створений в стилі французького класицизму і нагадує найкращі зразки палацової архітектури Європи. Творцями й господарями палацу була сім’я Марії та Альфреда II Юзефа Потоцьких.

Зараз у палаці — Львівська галерея мистецтв. Обов’язково зазирніть всередину, аби оцінити красу оздоблення залів і, звичайно ж, картинні експозиції.

Якщо ви любите котиків, обов’язково зазирніть у Cat cafe. Це справжній рай для фанатів пухнастиків! Котики нагріють ваш стілець, допоможуть з’їсти ваш десерт і ніжно помуркотять вам на вушко з поличок на стінах.

З меню нам припали до смаку львівський сирник та медовий чай. Також радимо спробувати британський чизкейк.

І ще одна порада: куштуйте авторські наливки Львова. Що та де куштувати, ми вже розповідали. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам спланувати ідеальну подорож. Гарного відпочинку!

Автор: Альона Ткаченко

