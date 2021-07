Як спланувати подорож машиною

Подорож машиною – чудова можливість відвідати ті цікаві місця, які не входять до програми гідів, самостійно скласти маршрут і графік відпочинку. Але з чого почати і як правильно спланувати ідеальну подорож? Своїм досвідом поділилася актриса серіалу «Кріпосна» Інна Рощина. Більше читайте в нашому матеріалі.

Компанія – один із найважливіших пунктів ідеального відпочинку. Здавалося б, це само собою зрозуміло, але не завжди. Якщо деталі подорожі заздалегідь не обумовлені, в дорозі можуть виникнути неприємні ситуації та конфлікти.

Для того, щоб непорозуміння не затьмарили відпочинок, обов’язково зберіться разом напередодні, щоб обговорити все наживо в найдрібніших подробицях: фінансові витрати, точки відпочинку, час у дорозі, продукти для перекусів тощо. Якщо пересування автівкою займає багато часу, з’ясуйте, чи може хтось крім вас сісти за кермо, якщо ж ні – розгляньте варіанти хостелів і готелів.

Якщо ви вирушаєте на авто з компанією, знову-таки, треба визначитися, що хоче побачити кожен з мандрівників, і узгодити маршрут. Якщо ви їдете в незнайоме місце, не полінуйтеся відвідати кілька сайтів із відгуками про місцевість. Це не тільки заощадить ваш час на складання маршруту, а й допоможе не потрапити в несподівані ситуації.

Перед поїздкою необхідно розрахувати час маршруту, а також непередбачувані ситуації в дорозі, приділіть особливу увагу зворотному шляху. Якщо ви плануєте відвідати пам’ятки чи музеї, заздалегідь дізнайтеся графік їх роботи, щоб не втрачати час даремно. Будьте готовими до додаткових зупинок, аварій і заторів.

Бюджет вашої поїздки необхідно прорахувати до її початку. Якщо фінанси обмежені, заздалегідь подбайте про недороге житло, місцевих гідів, супермаркети по дорозі та інші необхідні моменти. Враховуйте вартість пального, харчування і можливі додаткові витрати. Складіть маршрут таким чином, щоб не потрапляти на платні парківки. Обов’язково потрібно мати суму грошей «про всяк випадок».

У подорожі на автівці один із найважливіших моментів, власне, сама автівка. Перед поїздкою обов’язково пройдіть її технічний огляд, переконайтеся, що у вас є запасні шини, домкрат, на крайній випадок у вас повинні бути контакти механіка, який зможе проконсультувати в телефонному чи онлайн-режимі. Переконайтеся, що ваші документи на авто не прострочені, ознайомтеся з правилами руху в пунктах вашого прямування.

Багато речей брати не варто, це займе зайве місце у машині. Обов’язково візьміть зручний одяг, плед, ліки, засоби гігієни, одноразовий посуд, пакети для сміття, засоби від комах, опіків.

Щодо їжі, якщо ви не збираєтеся зупинятися на заправках, придбайте міні-холодильник. Ця річ зробить подорож значно комфортнішою. Запасіться великою кількістю води, овочами і фруктами. Також хорошим перекусом завжди є горіхи, сухофрукти, пластівці та енергетичні батончики.

Зірка серіалу «Кріпосна» Інна Рощина з дитинства часто подорожувала машиною. Актриса поділилася своїм досвідом та розповіла про незабутні поїздки:

«Я подорожувала машиною з батьками і з бабусею. А вона, до речі, теж водій. Ми часто їздили на море «дикунами», з наметами. Перша подорож на море у мене була в три роки. Ми їхали з батьками, дідусь був за кермом. Пам’ятаю, як їхали вночі і я розгледіла море. Як закричу:«Діду, повертай, морееее!». Хоча ніколи до того моря ще не бачила. Це була перша подорож на машині, від якої залишилися неймовірні враження. Я була у захваті».

Подорожуйте частіше!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.