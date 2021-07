Думаєте, всі пляжі світу схожі один на одний? Прохолодна вода, спекотне сонце, золотий пісок? Зовсім ні. У нашій добірці незвичайних пляжів світу — кольорові, екстремальні, скляні пляжі, пляж із зірками замість піску та пінгвінами замість нудних сусідів по лежаку. Про топ-10 найбільш незвичайних пляжів світу — в матеріалі.

Чорний пляж Punaluu розташований на Гаваях. Пісок тут вулканічного походження — по суті, це відшліфована океаном подрібнена лава. Правда, взяти на згадку про подорож жменьку такого піску ризикують далеко не всі туристи — за легендою, богиня Пеле прокляне злодія на все життя.

Зеленого відтінку пляжу Papakolea Beach на тих же Гаваях надає напівкоштовний камінь хризоліт — теж вулканічного походження.

Рожеві пляжі є на Багамських островах, на Криті, на острові Комодо — незвичайний колір їм надають одноклітинні організми форамінефери, які живуть під коралами. Їх мікро–мушлі змішуються з тальком від коралів і забарвлюють пісок в рожевий колір.

Біолюмінісцентний фітопланктон, викинутий на пляжі острова Ваадху (Мальдіви), освітлює береги тисячами вогнів. Найбільш яскраві світлові шоу спостерігаються в період розмноження фітопланктону.

Приголомшливий пляж в іспанському Рібадео — це арки, заглиблення в скелях і природні лабіринти, висічені за тривалий час водою і повітрям. І вони дійсно нагадують піднесену архітектуру.

До пляжу Махо–Біч на острові Сен–Мартен впритул прилягає злітно–посадкова смуга аеропорту. Літаки, які сідають і злітають, пролітають у 10–20 метрах над головами відпочиваючих. На пляжі стоять таблички з написом: «Струмені повітря з реактивних двигунів літаків можуть завдати вам фізичного каліцтва та/або заподіяти смерть». Однак пляж все одно користується популярністю серед спотерів.

Скляний пляж біля міста Форт-Брегг у Каліфорнії утворився внаслідок скидання сміття з міста на пляж у першій половині XX століття. Коли міська влада закрила звалище, товчене скло десятиліттями омивалося морським прибоєм, поки не перетворилося на гладкі різноколірні камінчики.

На мексиканських островах Марієтта є незвичайний пляж, який сформувався на початку XX століття після того, як військові використовували острови як тренувальні військові полігони.

Іріомоте в Японії здалеку нагадує звичайний піщаний пляж. Однак зблизька стає видно, що кожна піщинка – це зірочка, залишок стилета мікроорганизмів форамініферів, викинутих на берег морською хвилею.

Boulders Beach розташований в селищі недалеко від Кейптауна. Славиться він тим, що на ньому живуть африканські пінгвіни, яких рідко можна зустріти у таких північних (за мірками Південної півкулі) широтах.

