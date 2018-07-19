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Телеканал СТБ / Топ-10 українських пляжів

Топ-10 українських пляжів

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У матеріалі — опис найкращих пляжів України. Адже зовсім необов’язково кудись летіти, щоб знайти ідеальний пляжний відпочинок. У нашому топ-10 пляжів України — моря, озера, річки. Кожен знайде собі щось до вподоби.

Одеса

Одеса — чудовий варіант для тих, хто любить не тільки пляжний, а й більш насичений, світський відпочинок з походами в театри, музеї, на концерти, прогулянками містом і посиденьками в кафе і ресторанах. І водночас не зовсім підходить для тих, хто любить тихий і спокійний відпочинок, адже з ранку і до вечора пляжі, набережні, вулиці і площі міста кишать приїжджими. Єдине, що варто пам’ятати, збираючись на відпочинок в це місто, — готуйте все заздалегідь. З кожним роком Одеса зустрічає все більше туристів, а тому бронювати житло досвідчені мандрівники починають ще в травні. І про квитки до Одеси також краще подбати завчасно.

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Скадовськ

Скадовськ — курортне містечко в Херсонській області на березі Чорного моря, куди щороку з’їжджаються тисячі туристів з різних куточків України. Полюбили скадовські пляжі за їх чистоту, а також за те, що берегова лінія досить мілка і завдяки цьому більш тепла, що ідеально підходить для відпочиваючих з дітьми. До того ж вода і повітря в Скадовську більш насичені йодом і бромом, а тому відпочинок тут не тільки приємний, але й корисний. Заїжджаючи в Скадовськ, обов’язково відвідайте острів Джарилгач — унікальне місце української природи, один з найбільших островів України. Острів безлюдний, а тому вдалося зберегти природу в первозданному вигляді. Не дивно, що саме пляжі Джарилгача є найбільш чистими і красивими, вода тут надзвичайно блакитного кольору і дуже прозора. Єдиний мінус — відсутність пляжної інфраструктури, адже це некомерційна зона.

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Бердянська, Бердянська коса

Одним з ключових курортів Азовського моря є місто Бердянськ (Запорізька область) і його знаменита Бердянська коса, одна з найбільших на території України. Багато відпочиваючих не дуже-то вихваляють пляжі в самому місті, оскільки і сміття чимало, і самі пляжі не надто великі, що в сезон особливо незручно. Але про Бердянську косу погані відгуки  рідкість. Це унікальна заповідна зона, яка, крім виходу до Азовського моря, має на своїй території 6 великих лікувальних озер з покладами лікувальних грязей (гарна альтернатива Мертвому морю). Всі пляжі на косі безкоштовні, чисті, пісок дрібний і м’який, за рахунок великої кількості рослинності є багато прохолодних зон.

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Шацькі озера, озеро Світязь

Шацький національний парк — найбільший озерний комплекс України, який містить понад 30 живописних озер карстового походження. Ця неймовірна краса — у Волинській області, а відпочивати сюди приїжджають з усієї України. Озеро Світязь — одне з найбільших і найглибше озеро України. І ним можна не лише милуватися, а й поплавати в його чистій і теплій воді, що відпочиваючі тут успішно і роблять. Навколо озера є насип піску, багато зелені і дерев, які дарують свіжість навіть у найспекотніші дні. Посеред Світязя є мальовнича зелена смуга, яку ще романтично називають Островом закоханих. Для всіх охочих влаштовують човнові прогулянки до острова.

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Затока

Затока — це спокійніший і доступніший варіант відпочинку, ніж Одеса. Саме тому туристів тут ненабагато менше, ніж у самому місті. Чудовий варіант для тих, хто їде виключно позасмагати, поплавати… загалом, для тих, хто хоче розслабитися і побайдикувати. Затока — це ще й бюджетний варіант відпочинку. Можна зняти кімнату у приватників від 150—200 грн. Більшість пляжів чисті і доглянуті, вода тепла і чиста, є всі необхідні умови і розвинена інфраструктура для відпочинку. Для допитливих неподалік є Білгород-Дністровська фортеця, а для тих, кому набридне море, — Дністровський лиман.

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Блакитні озера

Ще одне українське диво природи, біля берегів якого приємно провести відпустку, — це Блакитні озера в селі Олешня (Чернігівська область). Тут, посеред соснових лісів, є три унікальні озера, і влітку чимало мандрівників заїжджають сюди, щоб поплескати в теплій блакитній воді. Біля озер є все необхідне: чистий піщаний пляж, дитячі майданчики, місця для лову риби, альтанки для пікніка, безліч кафе і барів. Навколо озер збудували чимало туристичних комплексів на будь який смак та бюджет. Тут до послуг відпочиваючих і невеликі дерев’яні будиночки для сімей, та двоповерхові будинки для великих компаній, а для бюджетних туристів є кемпінги і намети для оренди. Вечорами і на вихідних для гостей влаштовують розважальну програму.

Голубые озера

Пуща-Водиця

Відпустка, скільки б не тривавала, все одно штука коротка, а купатися і загоряти хочеться все літо. Пляжі біля берегів Дніпра в Києві не завжди настільки чисті і безпечні, як хотілося б, а тому багато жителів столиці вважають за краще їхати в парк ПущаВодиця, де можна вдалині від міської метушні відпочити біля лісового озера. Багато пляжів у Пущі обладнані всім необхідним: тапчанами та шезлонгами, туалетами та кабінками для перевдягання, здаються в оренду човники, а також працюють кілька кафе.

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Коблево

І знову повертаємося до Чорного моря. Ще одним популярним місцем на його березі є курорт Коблево Миколаївської області. Берегова зона тут солідних розмірів, пляжі великі і чисті. Коблевоце не тільки приморська зона, а ще й великий сосновий бір, запах якого наповнює повітря міста свіжістю. А ще це відмінний варіант для мандрівки в дружній компанії, бо тут є безліч розважальних закладів, головним з яких є аквапарк «Коблево», один з найбільших на Півдні України.

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Лазурне

Крім Скадовська, в Херсонській області є ще чимало популярних курортних зон, які з кожним роком все більше набирають популярності у відпочиваючих. Залізний порт, Хорли, Більшовик… але більш приємний і комфортний відпочинок можна знайти в селищі Лазурне. Пляжі тут широкі, узбережжя більш рівне, а вода — взагалі окрема тема, не дарма ж селище Лазурним назвали! Завдяки близькому розташуванню до острова Джарилгач, до якого, до речі, можна і дійти вбрід, вода тут дуже чиста, прозора і насичена корисними мікроелементами. Вся необхідна інфраструктура для відпочинку у Лазурному є. Пляжі обладнані роздягальнями, туалетами, дитячими зонами, за окрему плату ви можете взяти в оренду шезлонги, парасольки і матраци. Уздовж набережної є безліч кафе, ресторанів і нічних клубів. В Лазурному є багато готелів, гостьових будинків, пансіонатів, санаторіїв, так і просто кожен другий приватник здає в себе кімнату або частину будинку за цілком доступними цінами.

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Конча-Заспа

І нехай не в самому Києвіале за його межами на Дніпрі можна відпочити на чистих доглянутих пляжах. Розташовані вони в селищі КончаЗаспа та належать різним оздоровчим санаторіям, базам відпочинку і пансіонатам. Але це зовсім не означає, що для цього у них потрібно заселятися. На пляжі деяких з них абсолютно спокійно можна зайти, щоправда, попередньо заплативши за вхід. Звичайно, є і VIPкомплекси, де за перебування на території вимагають шалені гроші. Але і при стандартних базах відпочинку можна знайти відмінні чисті пляжі з тими ж шезлонгами, парасольками і охайною територією.

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