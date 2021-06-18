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Топ-10 украинских пляжей

18.06.2021

Мы подобрали для вас десятку лучших пляжей Украины, ведь совсем необязательно куда-то лететь, особенно, во время карантина, чтобы найти идеальный пляжный отдых. В нашем топ-10 пляжей Украины — моря, озера, реки. Каждый найдет себе что-то по нраву.

Одесса

Одесса — отличный вариант для тех, кто любит не только пляжный, а и более насыщенный, светский отдых с походами в театры, музеи, на концерты, прогулками по городу и посиделками в кафе и ресторанах. И в то же время не совсем подходит для тех, кто любит тихий и спокойный отдых, ведь с утра и до вечера пляжи, набережные, улицы и площади города кишат приезжими. Единственное, что стоит помнить, собираясь на отдых в этот город, — готовьте все заранее. С каждым годом Одесса встречает все больше туристов, а потому бронировать жилье опытные путешественники начинают еще в мае. И о билетах до Одессы также лучше позаботиться заблаговременно.

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Скадовск

Скадовск — курортный городок в Херсонской области на берегу Черного моря, куда каждый год съезжаются тысячи туристов из разных уголков Украины. Полюбили скадовские пляжи за их чистоту, а также за то, что береговая линия достаточно мелкая и за счет этого более теплая, что идеально подходит для отдыхающих с детьми. К тому же вода и воздух в Скадовске более насыщены йодом и бромом, а потому отдых здесь не только приятный, но и полезный. Заезжая в Скадовск, обязательно посетите остров Джарылгач — уникальное место украинской природы, один из самых больших островов Украины. Остров необитаемый, а потому удалось сохранить его природу в первозданном виде. Неудивительно, что именно пляжи Джарылгача являются самыми чистыми и красивыми, вода здесь невероятного голубого цвета и очень прозрачная. Единственный минус — отсутствие пляжной инфраструктуры, ведь это некоммерческая зона.

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Бердянск, Бердянская коса

Одним из ключевых курортов Азовского моря является город Бердянск (Запорожская область) и его знаменитая Бердянская коса, одна из самых больших на территории Украины. Многие отдыхающие не очень-то нахваливают пляжи в самом городе, поскольку и мусора немало, и сами пляжи не слишком большие, что в сезон особо неудобно, да и многие из них не обустроены. Но вот о Бердянской косе плохие отзывы — редкость. Это уникальная заповедная зона, которая, помимо выхода в Азовское море, имеет на своей территории 6 больших лечебных озер с залежами лечебных грязей (хорошая альтернатива Мертвому морю). Все пляжи на косе бесплатные, чистые, песок мелкий и мягкий, за счет обилия растительности есть много прохладных зон.

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Железный порт

Железный порт находится в Херсонской области на берегу Черного моря. Этот курорт идеально подойдет для оздоровления и отдыха с маленькими детьми. Целебный воздух, песчаные пляжи и теплая чистая вода ‒ что еще нужно для идеального отпуска?

Кроме этого, недалеко от курорта расположился Черноморский биосферный заповедник и горячий источник, а недалеко от курорта, в поселке Голая Пристань, есть соленое лечебное озеро. Так что, кроме купания в море, все желающие могут организовать для себя интересный и познавательный досуг.

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Кирилловка

Самый большой пляжный курорт на Азовском море ‒ поселок Кирилловка в Запорожской области. Здесь вас ждут около 400 отелей и баз отдыха, 30 км чистых пляжей, один из самых больших аквапарков в Украине, лунапарки, дельфинарий и, конечно же, чистый, богатый йодом воздух. Это идеальное место для отдыха с маленькими детьми и молодежи, ведь на пляже очень много разнообразных аттракционов и клубов ‒ полный ассортимент для незабываемого отпуска.

пляжи Украины

Шацкие озера, озеро Свитязь

Шацкий национальный парк — самый крупный озерный комплекс Украины, который содержит более 30 живописных озер карстового происхождения. Находится эта невероятная красота в Волынской области, а отдыхать сюда приезжают со всей Украины. Озеро Свитязь — одно из самых больших и самое глубокое озеро Украины. И им можно не только любоваться, а и поплавать в его чистой и теплой воде, что отдыхающие здесь успешно и делают. Вокруг озера есть насыпь песка, много зелени и деревьев, которые дарят свежесть даже в самые жаркие дни. Посреди Свитязя находится живописная зеленая полоса, которую еще романтично называют Островом влюбленных. Для всех желающих устраивают лодочные прогулки к острову.

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Затока

Затока — это более спокойный и более доступный вариант отдыха, нежели Одесса. Именно поэтому туристов здесь ненамного меньше, чем в самом городе. Отличный вариант для тех, кто едет исключительно позагорать, поплавать… в общем, для тех, кто хочет расслабиться и побездельничать. Затока — это еще и бюджетный вариант отдыха. Можно снять комнату у частников от 150—200 грн. Большинство пляжей чистые и ухоженные, вода теплая и чистая, есть все необходимые условия и развита инфраструктура для отдыха. Для любознательных неподалеку есть Белгород-Днестровская крепость, а для тех, кому надоест море, — Днестровский лиман.

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Голубые озера

Еще одно украинское чудо природы, у берегов которого приятно провести отпуск, — это Голубые озера в селе Олешня (Черниговская область). Здесь, посреди сосновых лесов, находятся три уникальных озера, и летом немало путешественников заезжают сюда, дабы поплескаться в теплой лазурной воде. Около озер есть все необходимое: чистый песчаный пляж, детские площадки, места для ловли рыбы, беседки для пикника, множество кафе и баров. Вокруг озер выстроили немало туристических комплексов на любой вкус и бюджет. Здесь к услугам отдыхающих и небольшие деревянные домики для семей, и двухэтажные дома для больших компаний, а для бюджетных туристов есть кемпинги и палатки для аренды. По вечерам и на выходных для гостей устраивают развлекательную программу.

Голубые озера

Коблево

И снова возвращаемся к Черному морю. Еще одним популярным местом на его берегу является курорт Коблево в Николаевской области. Береговая зона здесь солидных размеров, пляжи большие и чистые. Коблево — это не только приморская зона, а еще и большой сосновый бор, запах которого наполняет воздух города свежестью. А еще это отличный вариант для путешествия в дружеской компании, так как здесь есть множество развлекательных заведений, главным из которых является аквапарк «Коблево», один из самых больших на Юге Украины.

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Лазурное

Помимо Скадовска в Херсонской области есть еще немало популярных курортных зон, которые с каждым годом все больше набирают популярности у отдыхающих. Железный Порт, Хорлы, Большевик… но более приятный и комфортный отдых можно найти в поселке Лазурное. Пляжи здесь широкие, побережье более ровное, а вода — вообще отдельная тема, не зря ж поселок Лазурным назвали! Благодаря близкому расположению к острову Джарылгач, до которого, кстати говоря, можно и дойти вброд, вода здесь очень чистая, прозрачная и насыщенная полезными микроэлементами. Вся необходимая инфраструктура для отдыха в Лазурном есть. Пляжи оборудованы раздевалками, туалетами, детскими зонами, за отдельную плату вы можете взять в аренду шезлонги, зонты и матрасы. Вдоль набережной находится множество кафе, ресторанов и ночных клубов. В Лазурном есть множество отелей, гостевых домов, пансионатов, санаториев, да и просто каждый второй частник сдает у себя комнату или часть дома по вполне доступным ценам.

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