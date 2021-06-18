Скадовск — курортный городок в Херсонской области на берегу Черного моря, куда каждый год съезжаются тысячи туристов из разных уголков Украины. Полюбили скадовские пляжи за их чистоту, а также за то, что береговая линия достаточно мелкая и за счет этого более теплая, что идеально подходит для отдыхающих с детьми. К тому же вода и воздух в Скадовске более насыщены йодом и бромом, а потому отдых здесь не только приятный, но и полезный. Заезжая в Скадовск, обязательно посетите остров Джарылгач — уникальное место украинской природы, один из самых больших островов Украины. Остров необитаемый, а потому удалось сохранить его природу в первозданном виде. Неудивительно, что именно пляжи Джарылгача являются самыми чистыми и красивыми, вода здесь невероятного голубого цвета и очень прозрачная. Единственный минус — отсутствие пляжной инфраструктуры, ведь это некоммерческая зона.