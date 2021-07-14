Как спланировать путешествие на машине

Путешествие на машине – отличная возможность посетить те интересные места, которые не входят в программы гидов, самостоятельно составить маршрут и график отдыха. Но с чего начать и как правильно спланировать идеальное путешествие? Своим опытом поделилась актриса сериала «Крепостная» Инна Рощина. Больше читайте в нашем материале.

Как правильно спланировать путешествие на машине?

С кем ехать в путешествие на машине?

Компания – один из самых важных пунктов идеального отдыха. Казалось бы, это само собой разумеется, но не всегда. Если детали путешествия заранее не оговорены, в дороге могут возникнуть неприятные ситуации и конфликты.

Для того, чтобы разногласия не омрачили отдых, обязательно соберитесь вместе накануне, дабы обсудить все вживую в мельчайших подробностях: финансовые расходы, точки отдыха, время в дороге, продукты для перекусов и т. д. Если передвижение на машине занимает много времени, выясните, может ли кто-то помимо вас водить машину, если же нет – рассмотрите варианты хостелов и гостиниц по пути.

Куда поехать и что увидеть?

Если вы отправляетесь на машине с компанией, опять-таки, следует определиться, что хочет увидеть каждый из путешественников, и согласовать маршрут. Если вы едете в незнакомое место, не поленитесь посетить несколько сайтов с отзывами о местности. Это не только сэкономит ваше время на составление маршрута, но и поможет не попасть в неожиданные ситуации.

Надолго ли?

Перед поездкой необходимо рассчитать время маршрута, а также непредвиденные ситуации в дороге, уделите особое внимание обратному пути. Если вы планируете посетить достопримечательности или музеи, заранее узнайте график их работы, чтобы не терять время зря. Будьте готовыми к дополнительным остановкам, авариям и пробкам.

Дорого или дешево?

Бюджет вашей поездки необходимо просчитать до ее начала. Если финансы ограничены, заранее позаботьтесь о недорогом жилье, местных гидах, супермаркетах по пути и прочих необходимых моментах. Учитывайте стоимость горючего, питания и возможных дополнительных расходов. Составьте маршрут таким образом, чтобы не попадать на платные парковки. Обязательно нужно иметь сумму денег «на всякий случай».

Проверка машины

В путешествии на машине один из самых важных моментов, собственно, сама машина. Перед поездкой обязательно пройдите ее технический осмотр, убедитесь, что у вас есть запасные покрышки, домкрат, на крайний случай у вас должны быть контакты механика, который сможет проконсультировать в телефонном или онлайн-режиме. Убедитесь, что ваши документы на машину не просрочены, ознакомьтесь с правилами движения в пунктах вашего следования.

Что брать?

Много вещей брать не стоит, это займет лишнее место в машине. Обязательно возьмите удобную одежду, плед, лекарства, средства гигиены, одноразовую посуду, пакеты для мусора, средства от насекомых, ожогов.

Что касается еды, если вы не собираетесь останавливаться на заправках, приобретите мини-холодильник. Эта вещь сделает путешествие в разы комфортнее. Запаситесь большим количеством воды, овощами и фруктами. Также хорошим перекусом всегда являются орехи, сухофрукты, хлопья и энергетические батончики.

Звезда сериала «Крепостная» Инна Рощина с детства часто путешествовала на машине. Актриса поделилась своим опытом и рассказала о незабываемых поездках:

«Я путешествовала на машине с родителями и с бабушкой. А она, кстати, тоже водитель. Мы часто ездили на море «дикарем», с палатками. Первое путешествие на море у меня было в три года. Мы ехали с родителями, дедушка был за рулем. Помню, как ехали ночью и я разглядела море. Как закричу: «Деда, повоячивай, морееее!» Хотя никогда до того моря еще не видела. Это была первая поездка на машине, от которой остались невероятные впечатления. Я была в восторге».

Путешествуйте чаще!

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