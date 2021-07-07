Наступило время, когда так хочется поплавать в бассейне под летним солнцем. В Киеве есть много бассейнов под открытым небом, где можно позагорать, попивая вкусный охлаждающий коктейль. Но какие именно бассейны в Киеве можно посещать в 2020 году во время карантина? Узнайте в нашем материале, где лучше всего провести время, не уезжая из столицы.

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Пирс 39 на ВДНХ

Пирс 39 на ВДНХ очень комфортен для отдыха с друзьями и семьей. Это место понравится и любителям позагорать с комфортом, и любителям водного спорта. Вокруг большой аквазоны расположены шезлонги, зонтики и столики. Кроме водных развлечений, здесь также есть волейбольная площадка, бар и кафе.

Будьте внимательны, поскольку утром в будние дни с 7 до 11 утра большой бассейн открыт для спортсменов. В остальное время аквазона предназначена для отдыха.

Стоимость: будни — дети 50 гривен/час, взрослые 100 гривен/час; выходные и праздники — дети 75 гривен/час, взрослые 150 гривен/час.

Где: проспект Академика Глушкова

SANDALI на Трухановом острове

Пляжный комплекс SANDALI позволяет полностью окунуться в отдых. Здесь есть все, что нужно для расслабления и релакса. Бассейн находится в уединенном месте, возле леса. С одной стороны — деревья, а с другой — вид на чудесный Днепр. Но кроме бассейна, ресторана и бара, здесь есть чем заняться. В распоряжении гостей волейбольная площадка и столы для настольного тенниса.

Стоимость: вход свободный. Шезлонг на пляже — 200 гривен, шезлонг возле бассейна — 250 гривен.

Где: Труханов остров, Парковая дорога, 3

Olmeca Plage в Гидропарке

Olmeca Plage — не просто пляж возле Гидропарка, а целый комплекс развлечений под открытым небом. Это место идеально подходит для семей с детьми. В распоряжении посетителей — бассейн, зонтики, шезлонги и чудесный пляж.

Стоимость: вход свободный, шезлонги — до 300 гривен

Где: остров Долобецкий, Гидропарк

City Beach Club в Оушен Плазе

Уже несколько сезонов подряд City Beach Club — один из самых популярных бассейнов под открытым небом в Киеве. Комплекс расположен на крыше парковки торгового центра Ocean Plaza. Здесь есть два бассейна, большой бар, отдельная лаунж-зона и прочие вещи, без которых сложно представить пляжный отдых.

Стоимость: вход в бассейн свободный. Аренда шезлонга — 400 гривен/пн-чт, 500 гривен/пятница, выходные.

Где: улица Антоновича, 176

Sky Family Park

Работает комплекс в летнее время. Здесь есть все для вашего комфорта и отдыха, а также детская ферма. Но главным развлечением комплекса остается отдых у открытого бассейна, где можно освежиться.

Стоимость: вход – 50 гривен/пн-чт., 100 гривен/пт-вс., аренда шезлонга – 200 гривен.

Где: просп. Шухевича, 2 (около Северного моста).

Спорткомплекс на Отрадном «ДСК-3»

Прекрасное место, в котором можно не только отдохнуть, но и улучшить свои навыки плавания или даже научиться плавать с нуля. В спорткомплексе есть специальные программы по обучению не только для взрослых и для детей, но и для тех, кто нуждается в физической реабилитации после болезней. Также можно записаться на занятия по коррекции веса. В спорткомплексе есть бассейн с 6-ю дорожками по 25 м каждая (глубина 1,35―2,1 м, температура воды ― 26 градусов).

Стоимость: разовое посещение ― 35–80 UAH (дети/взрослые); абонементы ― 300 UAH (дети, 10 посещений по 45 мин. в воде), 800 UAH (взрослые, 10 посещений), 1000 UAH (безлимит).

Где: ул. Бакунина, 1.

MORE FAMILY CLUB

Если вы не являетесь поклонником хлорированной воды, а предпочитаете купаться в море, однако из-за карантина такой возможности у вас нет, не стоит отчаиваться! В Киеве в парке Дружбы Народов есть открытый бассейн с морской водой. Здесь можно не только весело провести время и поплескаться в воде, но и вкусно поесть, ведь на территории есть фуд-корт. К тому же в стоимость входа уже включена цена за шезлонги, зонтики и парковку.

Стоимость: дети до 6 лет ― бесплатно, 6–13 лет ― 100 UAH, от 13 лет ― 150 UAH.

Где: парк Дружбы Народов, 5.

Bora Bora Beach Club

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Bora Bora ― это отличное место для отдыха всей семьей. Оно славится вечеринками и танцами до утра, так что молодежь тоже найдет себе здесь занятие по душе. Также комплекс известен своими неповторимыми ночными и дневными тусовками, на которые частенько приглашены селебритис.

Цены: бунгало ― от 800 UAH в будни, 1000 UAH в выходные. Необходимо внести депозит, а за шезлонг доплатить отдельно ― 200 UAH.

Где: Гидропарк, пляж Молодежный.

Tsarsky City Resort

Для того, чтобы отдохнуть у бассейна, не обязательно ехать далеко. В мегаполисе полно мест для релакса. И одно из них ― комплекс «Царский». Это клуб, не только располагающий крытым и открытым бассейном, но и предлагающий вкусно поесть. Кроме вкусной еды и охлаждающих напитков, тут можно покурить кальян и весело провести время с друзьями.

Стоимость: 1500 UAH в день, однако цены могут меняться ― лучше уточнить расценки.

Где: ул. Старонаводницкая, 13Б.

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