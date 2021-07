Настав час, коли так хочеться поплавати у басейні під літнім сонцем. У Києві є багато басейнів під відкритим небом, де можна позасмагати, попиваючи смачний охолоджувальний коктейль. Та які саме басейни в Києві можна відвідувати в 2020 році під час карантину? Дізнайтеся в нашому матеріалі, де найкраще провести час, не виїжджаючи зі столиці.

Пірс 39 на ВДНГ дуже комфортний для відпочинку з друзями та родиною. Це місце сподобається і любителям позасмагати з комфортом, і шанувальникам водного спорту. Навколо великої аквазони розташовані шезлонги, парасольки і столики. Крім водних розваг, тут також є волейбольний майданчик, бар і кафе.

Будьте уважні, оскільки у будні з 7 до 11 ранку великий басейн відкритий для спортсменів. В інший час аквазона призначена для відпочинку.

Вартість: будні — діти 50 гривень/година, дорослі 100 гривень/година; вихідні і державні свята — діти 75 гривень/година, дорослі 150 гривень/година.

Де: Проспект Академіка Глушкова

Пляжний комплекс SANDALI дає змогу повністю поринути у відпочинок. Тут є все, що потрібно для розслаблення та релаксу. Басейн розташований у затишному місці, біля лісу. З одного боку — дерева, а з іншого — краєвид на чудову річку Дніпро. Але крім басейну, ресторану і бару, тут є чим зайнятися. У розпорядженні гостей волейбольний майданчик і столи для настільного тенісу.

Вартість: вхід вільний. Шезлонг на пляжі — 200 гривень, шезлонг біля басейну — 250 гривень.

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 3

«Olmeca Plage» — не просто пляж біля Гідропарку, а цілий комплекс розваг під відкритим небом. Це місце ідеально підходить для сімей з дітьми. У розпорядженні відвідувачів — басейн, парасольки, шезлонги та чудовий пляж.

Вартість: вхід вільний, шезлонги — до 300 гривень

Де: острів Долобецький, Гідропарк

Вже кілька сезонів поспіль City Beach Club — один з найпопулярніших басейнів під відкритим небом у Києві. Комплекс розташований на даху парковки торгового центру Ocean Plaza. Тут є два басейни, великий бар, окрема лаунж-зона та інші речі, без яких важко уявити пляжний відпочинок.

Де: вулиця Антоновича, 176

Вартість: вхід у басейн вільний. Оренда шезлонга — 400 гривень/пн-чт, 500 гривень/п’ятниця, вихідні.

Працює комплекс у літню пору. Тут є все для вашого комфорту й відпочинку, а також дитяча ферма. Але головною розвагою комплексу залишається відпочинок біля відкритого басейну, де можна освіжитися.

Вартість: вхід — 50 гривень/пн-чт., 100 гривень/пт-нд., оренда шезлонга — 200 гривень.

Де: просп. Шухевича, 2 (біля Північного моста).

Прекрасне місце, де можна не тільки відпочити, а й поліпшити свої навички плавання або навіть навчитися плавати з нуля. У спорткомплексі є спеціальні програми не тільки для дорослих і дітей, а й для тих, хто потребує фізичної реабілітації після хвороб. Також можна записатися на заняття для корекції ваги. У спорткомплексі є басейн з 6-ма доріжками по 25 м кожна (глибина 1,35―2,1 м, температура води ― 26 градусів).

Вартість: ціна одного відвідування ― 35-80 UAH (діти/дорослі); абонементи: 300 UAH (діти, 10 відвідувань по 45 хв. у воді), 800 UAH (дорослі, 10 відвідувань), 1000 UAH (безліміт).

Де: вул. Бакуніна, 1.

Якщо ви не є шанувальником хлорованої води, а віддаєте перевагу купанню в морі, проте через карантин такої можливості у вас немає, не варто впадати у відчай! У Києві в парку Дружби Народів є відкритий басейн із морською водою. Тут можна не тільки весело провести час і поплескатися у воді, а й смачно попоїсти, адже на території є фуд-корт. До того ж у вартість входу вже включена ціна за шезлонги, парасольки і паркування.

Вартість: діти до 6 років ― безкоштовно, 6-13 років ― 100 UAH, від 13 років ― 150 UAH.

Де: парк Дружби Народів, 5.

Bora Bora ― це відмінне місце для відпочинку всією сім’єю. Воно славиться вечірками і танцями до ранку, тож і молодь знайде тут собі заняття до душі. Також комплекс відомий своїми неповторними нічними і денними тусовками, на які частенько запрошені селебрітіз.

Вартість: бунгало ― від 800 UAH у будні 1000 UAH у вихідні. Необхідно внести депозит, а за шезлонг доплатити окремо ― 200 UAH.

Де: Гідропарк, пляж Молодіжний.

Для того, щоб відпочити біля басейну, не обов’язково їхати далеко. У мегаполісі повно місць для релаксу. І одне з них ― комплекс «Царський». Це клуб, який не тільки володіє критим і відкритим басейнами, а й пропонує смачно попоїсти. Крім смачної їжі та прохолодних напоїв тут можна покурити кальян і весело провести час із друзями.

Вартість: 1500 UAH в день, проте ціни можуть змінюватися ― краще уточнити розцінки.

Де: вул. Старонаводницька, 13Б.

