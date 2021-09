Як зібрати аптечку у відпустку? Часто люди, збираючись на відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Але ж грамотно зібрана аптечка допоможе вам не тільки зберегти здоров’я, а й врятує життя. Редакція STB.UA підкаже вам, які ліки взяти у відпустку.

Отже, не розраховуйте, що зможете придбати все необхідне вже на базі відпочинку. Обов’язково сходіть перед від’їздом в аптеку.

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і візьміть з собою медикаменти, прописані конкретно вам.

