Як правильно виходити з відпустки?

Відпустка – справа делікатна. Щоб якісно відпочити, необхідна не тільки наявність відпусткового періоду, а й уміння правильно вийти з нього. Різкий перехід від тривалого відпочинку до робочих буднів – значний стрес для організму, який навіть отримав наукове пояснення – поствідпустковий синдром. Чим він небезпечний?

Американські вчені дійшли висновку, що саме в перші дні після тривалої відпустки відбувається чверть серцевих нападів, а деякі з них призводять до летальних наслідків. А все тому, що організм відчуває великий стрес, і адаптуватися до колишніх умов не так-то просто, йому необхідна допомога.

Багато хто, повертаючись на роботу, стрімко набирає вагу, а ще більше співробітників просто-таки звільняються. Тому жарти в сторону!

За кілька днів до… Не варто бігти на роботу стрімголов з трапа літака. Якщо ви вирушаєте у подорож, сплануйте час так, щоб повернутися за кілька днів до закінчення відпустки і поступово адаптуватися до робочого режиму. Ще краще – потихеньку заглиблюватися у свіжу інформацію, спланувати перший робочий тиждень тощо.

Понеділок – день важкий. Краще вибрати для виходу на роботу день серед тижня, щоб насолодитися вихідними за два-три дні, а не цілих п’ять. Дрібниця, але вашому стану і нервовій системі це на допомогу.

Мінімум роботи і максимум відпочинку. Може здатися, що повернувшись з відпустки, ви готові здивувати керівництво і весь світ кількістю зроблених справ. Це велика помилка, адже мозок дуже швидко перевантажиться інформацією і повалить весь організм у стан стресу. Розділіть навантаження рівномірно, а ще краще – перший тиждень розкачатися, плавно приступати до завдань, а у вільний час довідпочити.

Скажіть «ні» другій відпустці. Повернувшись з відпочинку, багато хто хоче взяти другий! Також співробітники частенько йдуть на лікарняний або беруть ще один день для відновлення. Відмовтеся від такої ідеї, тому що адаптувати свій організм до колишнього режиму таки доведеться, краще зробити це відразу. Візьміть лікарняний тільки у разі гострої потреби.

Тепер ви знаєте, як налаштуватися на роботу після відпустки. Користуйтеся порадами і більше насолоджуйтеся відпочинком!

