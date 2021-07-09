Отпуск – дело тонкое. Чтобы качественно отдохнуть, необходимо не только наличие отпускного периода, но и умение правильно выйти из него. Резкий переход от длительного отдыха к рабочим будням – большой стресс для организма, который даже получил научное объяснение – постотпускной синдром. Чем он опасен?

Американские ученые пришли к выводу, что именно в первые дни после длительного отпуска происходит четверть сердечных приступов, более того, некоторые из них приводят к летальному исходу. А все потому, что организм испытывает большой стресс, и адаптироваться к прежним условиям не так-то просто, ему необходима помощь.

Многие по возвращению на работу стремительно набирают вес, а еще больше сотрудников просто-напросто увольняются. Поэтому шутки в сторону!

Как правильно выходить из отпуска?

За несколько дней до… Не стоит бежать на работу сломя голову с трапа самолета. Если вы отправляетесь в путешествие, спланируйте время так, чтобы вернуться за несколько дней до окончания отпуска и постепенно адаптироваться к рабочему режиму. Еще лучше – потихоньку вникать в свежую информацию, спланировать первую рабочую неделю и т. д.

Понедельник – день тяжелый. Лучше выбрать для выхода на работу день в середине недели, чтобы ощутить прелесть выходных спустя два-три дня, а не целых пять. Мелочь, но вашему состоянию и нервной системе это в помощь.

Минимум работы и максимум отдыха. Может показаться, что вернувшись из отпуска, вы готовы обескуражить начальство и весь мир количеством сделанных дел. Это большая ошибка, ведь мозг очень быстро перегрузится информацией и повергнет весь организм в состояние стресса. Разделите нагрузку равномерно, а еще лучше – первую неделю раскачаться, плавно приступать к задачам, а в свободное время доотдохнуть.

Скажите «нет» второму отпуску. Вернувшись из отдыха, многие хотят взять второй! Также сотрудники частенько уходят на больничный или берут еще один день для восстановления. Откажитесь от такой идеи, потому как адаптировать свой организм к прежнему режиму таки придется, лучше сделать это сразу. Возьмите больничный только в случае крайней необходимости.

Теперь вы знаете, как настроиться на работу после отпуска. Пользуйтесь советами и больше наслаждайтесь отдыхом!

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