Думаете, все пляжи мира похожи один на другой? Прохладная вода, жаркое солнце, золотой песок? Как бы не так. В нашей подборке необычных пляжей мира — цветные, экстремальные, стеклянные пляжи, пляж со звездами вместо песка и пингвинами вместо скучных соседей по лежаку. Про топ-10 самых необычных пляжей мира, — в материале.

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Черный пляж

Черный пляж Punaluu находится на Гавайях. Песок здесь вулканического происхождения – по сути, это отшлифованная океаном измельченная лава. Правда, взять на память о путешествии горстку такого песка рискуют далеко не все туристы — по легенде, богиня Пеле проклянет вора на всю оставшуюся жизнь.

Зеленый пляж

Зеленый оттенок пляжу Papakolea Beach на тех же Гавайях придает полудрагоценный камень хризолит — тоже вулканического происхождения.

Розовый пляж

Розовые пляжи есть на Багамских островах, на Крите, на острове Комодо — необычный цвет им придают одноклеточные раковинные организмы фораминеферы, которые живут под кораллами. Их микро-раковинки смешиваются с тальком от кораллов и окрашивают песок в розовый цвет.

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Пляж, светящийся в темноте

Биолюминисцентный фитопланктон, выброшенный на пляжи острова Ваадху (Мальдивы), освещает берега тысячами огней. Наиболее яркие световые шоу наблюдаются в период размножения фитопланктона.

Пляж кафедральных соборов

Ошеломляющий пляж в испанском Рибадео — это арки, углубления в скалах и природные лабиринты, высеченные за долгое время водой и воздухом. И они действительно напоминают возвышенную архитектуру.

Пляж с летающими самолетами

К пляжу Махо-Бич на острове Сен-Мартен вплотную прилегает взлетно-посадочная полоса аэропорта. Садящиеся и взлетающие самолеты пролетают в 10–20 метрах над головами отдыхающих. На пляже стоят таблички с надписью: «Струи воздуха из реактивных двигателей самолетов могут нанести вам физические увечья и/или причинить смерть». Однако пляж все равно пользуется популярностью среди споттеров.

Стеклянный пляж

Стеклянный пляж возле города Форт-Брэгг в Калифорнии образовался вследствие сброса мусора из города на пляж в первой половине XX века. Когда городские власти закрыли свалку, толченое стекло десятилетиями омывалось морским прибоем, пока не превратилось в гладкие разноцветные камушки.

Скрытый пляж

На мексиканских островах Мариетта есть необычный пляж, который сформировался в начале XX века после того, как военные использовали острова в качестве тренировочных военных полигонов.

Пляж звездного песка

Ириомотэ в Японии издалека напоминает обычный песчаный пляж. Однако вблизи становится видно, что каждая песчинка — это звездочка, остаток стилета микроорганизмов фораминиферов, выброшенная на берег морской волной.

Пляж с пингвинами

Boulders Beach расположен в поселке недалеко от Кейптауна. Славится он тем, что на нем живут африканские пингвины, которых редко можно встретить в столь северных (по меркам Южного полушария) широтах.

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