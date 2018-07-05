Де відсвяткувати день народження в Києві? Напевно, кожна людина раз на рік ставить собі це питання, переглядає сайти ресторанів у пошуках найвигіднішої пропозиції. У столиці є безліч закладів, які проводять акції для іменинників, і ми в редакції stb.ua зібрали для вас найцікавіші варіанти, де відсвяткувати день народження в Києві зі знижкою від ресторану.

Три вилки

Де: вул. Володимирська, 76

У ресторані «Три вилки» працює три зали, завдяки чому ви з легкістю зможете підібрати відповідний інтер’єр для вашого свята. Можливо, це буде затишний вечір на терасі, невимушена вечеря у банкетному залі або ж елегантне свято у VIP-залі.

В меню шеф-кухар ресторану віртуозно поєднує італійську і паназійську кухні. Ви самі вибираєте – пригощати гостей суші, карпачо, локшиною-вок чи замовити морепродукти, які при вас приготують на тепані.

У день народження ресторан «Три вилки» дарує імениннику знижку 25% на все меню. Акція діє тільки при попередньому бронюванні.

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Vinsanto

Де: вул. Пушкінська, 20

Якщо ви фанат вина, чому б не відсвяткувати свій день народження в стильному і затишному винному барі в самому центрі Києва. Вибирайте, що вам більше до душі – розміститися у внутрішньому залі в стилі лофт, у якому, до речі, всі меблі виготовлені в Україні, або ж на приємному літньому майданчику.

Хоч «Vinsanto» і винний бар, голодними ви і ваші гості не залишитеся – тут є і закуски, і салати, і навіть основні страви: паста, ризото, риба і м’ясо.

У барі величезний вибір вина, проблеми знайти щось до душі не буде. Один келих коштує 50 грн, ціни за пляшку стартують від 450 грн.

У день народження винний бар «Vinsanto» дарує кожному імениннику знижку 25% і пляшку ігристого. Скористатися пропозицією можна не тільки в день народження, а й протягом 7 днів після нього. Для цього потрібно заздалегідь подзвонити, забронювати столик і попередити про майбутнє свято.

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Mill Hub

Де: пр. Академіка Глушкова, 11

Одна з особливостей ресторану «Mill Hub» – це велика, світла і простора зала, яка вміщує до 200 гостей. Завдяки цьому він чудово підходить для будь-яких заходів. Якщо ж ви хочете відзначити свято компанією поменше, вам напевно сподобається комфортний зал на другому поверсі ресторану. Ще один плюс закладу – дитячий майданчик у дворі, тому сміливо можете брати із собою дітей і не перейматись, що їм буде нудно.

Кухня тут інтернаціональна: є і суші, і паста, і барбекю. Для маленьких гостей є окреме дитяче меню.

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Кожному імениннику в ресторані «Mill Hub» дарують знижку 20%. Ще один прекрасний подарунок на день народження – тут дозволяють приносити свій алкоголь.

FIJI Lounge Bar

Де: вул. П.Сагайдачного, 14В

Затишна літня тераса, стильний інтер’єр, авторські коктейлі від професійних барменів і ароматний кальян – все це про ресторан «FIJI Lounge Bar». Ви можете вибрати для свого свята один з п’яти невеликих і затишних залів – терасу, «хатину», «акваріум», «фіджі» або VIP.

В меню страви європейської та азійської кухні. Тут великий і різноманітний вибір салатів, стейків, холодних і гарячих закусок.

У день народження тут дарують знижку 20% на компанію від 10 осіб, а також класичний кальян. Скористатися пропозицією можна не тільки в день свята, а й протягом тижня після нього.

Perets

Де: вул. Маршала Тимошенка, 29

Якщо ви любитель смачного м’яса і стейків – відсвяткуйте свій день народження в ресторані «Perets». Це великий ресторан, здатний вмістити будь-яку компанію. Панорамні вікна, високі стелі і елементи декору створюють вільну і комфортну атмосферу, що поки що досить нетипово для стейкхаусів. Плюс – біля ресторану приємна тераса, яка розташована не біля дороги, а тому можна не боятися шуму і пилу.

Спеціалізується ресторан на м’ясі, однак замовити тут можна також страви італійської та японської кухні. І, звичайно ж, який м’ясний ресторан без гарної винної карти?

Для всіх іменинників ресторан «Perets» дарує знижку 25% на все меню, яка діє ще 7 днів після події.

Автор: Катерина Доброгорська

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