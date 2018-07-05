Где отпраздновать день рождения в Киеве? Наверное, каждый человек раз в год задает себе этот вопрос, просматривает сайты ресторанов в поисках самого выгодного предложения. В столице есть множество заведений, которые проводят акции для именинников, и мы в редакции stb.ua собрали для вас самые интересные варианты, где отметить день рождения в Киеве со скидкой от ресторана.

Три вилки

Где: ул. Владимирская, 76

В ресторане «Три вилки» работает три зала, благодаря чему вы с легкостью сможете подобрать подходящий интерьер для вашего праздника. Возможно, это будет уютный вечер на террасе, непринужденный ужин в банкетном зале или же элегантный праздник в VIP-зале.

В меню шеф-повар ресторана виртуозно сочетает итальянскую и паназиатскую кухни. Вы сами выбираете – угощать гостей суши, карпаччо, лапшой-вок или заказать морепродукты, которое при вас приготовят на теппане.

В день рождения ресторан «Три вилки» дарит имениннику скидку 25% на все меню. Акция действует только при предварительном бронировании.

Читайте также: Топ-7 азиатских ресторанов Киева

Vinsanto

Где: ул. Пушкинская, 20

Если вы фанат вина, почему бы не отметить свой день рождения в стильном и уютном винном баре в самом центре Киева. Выбирайте, что вам больше по душе – расположиться во внутреннем зале в стиле лофт, в котором, к слову, вся мебель изготовлена в Украине, или же на приятной летней площадке.

Хоть «Vinsanto» и винный бар, голодными вы и ваши гости не останетесь – здесь есть и закуски, и салаты, и даже основные блюда: паста, ризотто, рыба и мясо.

В баре огромный выбор вина, проблемы найти что-то по душе не будет. Один бокал стоит 50 грн, цены за бутылку стартуют от 450 грн.

В день рождения винный бар «Vinsanto» дарит каждому имениннику скидку 25% и бутылку игристого. Воспользоваться предложением можно не только в день рождения, но и в течение 7 дней после него. Для этого нужно заранее позвонить, забронировать столик и предупредить о предстоящем празднике.

Читайте также: Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

Mill Hub

Где: пр. Академика Глушкова, 11

Одна из особенностей ресторана «Mill Hub» – это большой, светлый и просторный зал, который вмещает до 200 гостей. Благодаря этому он отлично подходит для любых мероприятий. Если же вы хотите отметить праздник компанией поменьше, вам наверняка понравится комфортный зал на втором этаже ресторана. Еще один плюс заведения – детская площадка во дворе, поэтому смело можете брать с собой деток и не переживать, что им будет скучно.

Кухня здесь интернациональная: есть и суши, и паста, и барбекю. Для маленьких гостей есть отдельное детское меню.

Читайте также: Куда пойти с ребенком в Киеве: топ-7 семейных ресторанов столицы

Каждому имениннику в ресторане «Mill Hub» дарят скидку 20%. Еще один прекрасный подарок на день рождения – здесь разрешают приносить свой алкоголь.

FIJI Lounge Bar

Где: ул. П. Сагайдачного, 14В

Уютная летняя терраса, стильный интерьер, авторские коктейли от профессиональных барменов и ароматный кальян – все это о ресторане «FIJI Lounge Bar». Вы можете выбрать для своего праздника один из пяти небольших и уютных залов – террасу, «хижину», «аквариум», «фиджи» или VIP.

В меню блюда европейской и азиатской кухни. Здесь большой и разнообразный выбор салатов, стейков, холодных и горячих закусок.

В день рождения здесь дарят скидку 20% на компанию от 10 человек, а также классический кальян. Воспользоваться предложением можно не только в день праздника, но и в течение недели после него.

Perets

Где: ул. Маршала Тимошенко, 29

Если вы любитель вкусного мяса и стейков – отметьте свой день рождения в ресторане «Perets». Это большой ресторан, способный вместить любую компанию. Панорамные окна, высокие потолки и элементы декора создают свободную и комфортную атмосферу, что пока что достаточно нетипично для стейкхаусов. Плюс – у ресторана приятная терраса, которая находится не у дороги, а потому можно не бояться шума и пыли.

Специализируется ресторан на мясе, однако заказать здесь можно также блюда итальянской и японской кухни. И, конечно же, какой мясной ресторан без хорошей винной карты?

Для всех именинников ресторан «Perets» дарит скидку 25% на все меню, которая действует еще 7 дней после события.

Автор: Екатерина Доброгорская

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ