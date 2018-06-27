PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

Телеканал СТБ

Ранее мы уже рассказывали вам о семейных ресторанах Киева, а также о местах, где можно полакомиться самым необычным мороженым. Если же в ваших планах оторваться и провести время с друзьями, вам точно пригодится наша подборка недорогих баров, в которых можно выпить коктейль до 100 грн! Читайте о топ-5 барах Киева, где можно хорошо и бюджетно отдохнуть.

Культура питья коктейлей пришла в Украину совсем недавно. Оказалось, что «Кровавая Мэри» – это не просто водка с томатным соком, а бармен не обязательно хочет налить меньше алкоголя в ваш «Лонг Айленд Айс Ти». Теперь бары предлагают действительно качественные авторские и классические коктейли. Стоят зачастую такие напитки соответственно, заведения с ценником меньше 100 грн за коктейль найти достаточно сложно. Мы в редакции stb.ua знаем, где в Киеве можно попробовать действительно качественные коктейли до 100 грн, и готовы раскрыть вам наш секрет.

Сквот 17Б

Где: ул. Терещенковская, 17Б

Сквот – самовольно заселенное заброшенное здание. Сейчас это модное явление в Европе, особенно в Будапеште, где в заброшенных зданиях организовывают бары, галереи, шоу-румы и т. п. «Сквот 17Б» работает уже много лет, раньше это было просто место, где собирались друзья, устраивали вечеринки, а позже место превратили в уютный бар, где можно было выпить вина и перекусить. Недавно тут разработали коктейльную карту, где можно найти как классические, так и авторские коктейли. Все напитки стоят 99 грн.

Check-in Kyiv

Где: ул. Крещатик, 15/4

Это секретный бар в уютном сквере на Городецкого. Чтобы попасть в него, нужно зайти в ресторан Chicken Kyiv, сделать чек-ин в соцсетях и только после этого официанты проведут вас в бар. Попасть туда самостоятельно достаточно сложно, ведь вход в него замаскирован под гардероб. Работает бар каждый день, по выходным тут устраивают вечеринки с музыкой и танцами. Все коктейли тут стоят 98 грн. Советуем вам попробовать авторский коктейль «1991» для любителей сауэров или «Khreschatyk», если вы любите напитки послаще.

Za#balo BAR

Где: ул. Хорива, 43/23

Примерно год назад Сергей Тиминский сидел на Оболонской набережной и подумал, как же ему все надоело и что неплохо было бы пойти в бар. Благодаря этим двум мыслям на Подоле совсем недавно открылся Za#balo BAR. Тут много авторских коктейлей по цене до 100 грн с живописными названиями – «Старый Хрен», «Бесишь меня», «Ночные бабочки», «Дети. Цветы жизни» и т. д.

Пян-Се бар

Где: ул. Нижний Вал, 33Б (в арке)

Стильный корейский бар в тихом дворике на Подоле. Тут можно вкусно и недорого поесть, плюс в «Пян-Се» достаточно обширная барная карта, где практически все напитки стоят 99 грн. Советуем вам попробовать авторский коктейль «Том Ям» с кокосовым пюре, белым ромом, сиропом лемонграсса и лимонным фрешем или легкий летний «Plum pum pum» из сливового и игристого вина.

Палата №6

Где: ул. Бульварно-Кудрявская, 31А

Без этого легендарного бара список недорогих и атмосферных заведений был бы неполный. Уже много лет киевская молодежь ходит в этот бар и на выходных иногда не протолкнуться. Коктейльная карта здесь очень большая и дороже 100 грн напитков тут просто нет. В «Палате №6», конечно, коктейли не на самом высоком уровне, без изящной подачи или новых необычных вкусов. Однако в этот бар больше приходят за атмосферой и всегда возвращаются снова.

Автор: Екатерина Доброгорская

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить