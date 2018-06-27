Раніше ми вже розповідали вам про сімейні ресторани Києва, а також про місця, де можна поласувати найнезвичайнішим морозивом. Якщо ж у ваших планах відірватися і провести час із друзями, вам точно стане в нагоді наша добірка недорогих барів, в яких можна випити коктейль до 100 грн! Читайте про топ-5 барів Києва, де можна добре і бюджетно відпочити.

Культура пиття коктейлів прийшла в Україну зовсім недавно. Виявилося, що «Кривава Мері» – це не просто горілка з томатним соком, а бармен не обов’язково хоче налити менше алкоголю у ваш «Лонг Айленд Айс Ті». Тепер бари пропонують дійсно якісні авторські та класичні коктейлі. Коштують часто такі напої відповідно, заклад із цінником менше 100 грн за коктейль знайти досить складно. Ми в редакції stb.ua знаємо, де в Києві можна спробувати дійсно якісні коктейлі до 100 грн, і готові розкрити вам наш секрет.

Сквот 17Б

Де: вул. Терещенківська, 17Б

Сквот – самовільно заселений занедбаний будинок. Зараз це модне явище в Європі, особливо в Будапешті, де в покинутих будівлях організовують бари, галереї, шоу-руми тощо. «Сквот 17Б» працює вже багато років, раніше це було просто місце, де збиралися друзі, влаштовували вечірки, а пізніше місце перетворили на затишний бар, де можна було випити вина і перекусити. Нещодавно тут розробили коктейльну карту, де можна знайти як класичні, так і авторські коктейлі. Всі напої коштують 99 грн.

Check-in Kyiv

Де: вул. Хрещатик, 15/4

Це секретний бар в затишному сквері на Городецького. Щоб потрапити в нього, потрібно зайти в ресторан Chicken Kyiv, зробити чек-ін у соцмережах і тільки після цього офіціанти проведуть вас до бару. Потрапити туди самостійно досить складно, адже вхід в нього замаскований під гардероб. Працює бар щодня, у вихідні тут влаштовують вечірки з музикою і танцями. Всі коктейлі коштують 98 грн. Радимо вам спробувати авторський коктейль «1991» для любителів сауерів або «Khreschatyk», якщо ви любите напої солодші.

Za#balo BAR

Де: вул. Хорива, 43/23

Приблизно рік тому Сергій Тімінський сидів на Оболонській набережній і подумав, як же йому все набридло і що непогано було б піти в бар. Завдяки цим двом думкам на Подолі зовсім нещодавно відкрився Za#balo BAR. Тут багато авторських коктейлів за ціною до 100 грн з мальовничими назвами – «Старий Хрін», «Бісиш мене», «Нічні метелики», «Діти. Квіти життя» тощо.

Пян-Се бар

Де: вул. Нижній вал, 33Б (в арці)

Стильний корейський бар в тихому дворику на Подолі. Тут можна смачно і недорого поїсти, плюс в «Пян-Се» досить велика барна карта, де практично всі напої коштують 99 грн. Радимо вам спробувати авторський коктейль «Том Ям» з кокосовим пюре, білим ромом, сиропом лемонграсса і лимонним фрешем або легкий літній «Plum pum pum» зі сливового та ігристого вина.

Палата №6

Де: вул. Бульварно-Кудрявська, 31А

Без цього легендарного бару список недорогих і атмосферних закладів був би неповний. Уже багато років київська молодь ходить у цей бар і на вихідних іноді не проштовхнутися. Коктейльна карта тут дуже велика і дорожче 100 грн напоїв тут просто немає. У «Палаті №6», звичайно, коктейлі не на найвищому рівні, без незвичайної подачі або нових дивних смаків. Однак в цей бар більше приходять по атмосферу і завжди повертаються знову.

Автор: Катерина Доброгорська

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ