PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Топ-7 азиатских ресторанов Киева

Топ-7 азиатских ресторанов Киева

Телеканал СТБ

Где в Киеве попробовать азиатскую еду? За последние несколько лет все как будто сошли с ума по вьетнамской, китайской, корейской и индийской кухне, и это вполне обосновано. Насыщенные вкусы, дух исследований и атмосфера путешествий – разве не этого мы ищем, когда решаемся попробовать что-то экзотичное? Мы составили для вас свой топ-7 ресторанов Киева, где можно попробовать азиатскую еду и окунуться в атмосферу дальних стран.

Mai Satai

Где: ул. Воздвиженская, 51

Не прошло и месяца, как судья телепроекта «МастерШеф» Дмитрий Горовенко, шеф-повар Юлия Неврузова, владелица известного ресторана «Амстер-Дамстер» Алена Дрючина и автор самой идеи заведения Алексей Ильченко открыли бар «Mai Satai». Акцент здесь на азиатские шашлычки сатаи, их здесь 20 видов: из мяса, овощей и морепродуктов. Есть даже из куриных шкурок, мозга или сатаи с загадочным названием Цукуне. Все они подаются с салатом и двумя соусами. Помимо сатаи, можете также попробовать рамен, WOK, салаты и запить все это вкусным коктейлем.

Читайте также: Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

Пян-Се бар

Где: ул. Нижний Вал, 33 (в арке)

Скоро «Пян-Се бар» празднует свой первый день рождения. Вот уже год, как в тихом дворике на Подоле подают вкусные корейские пирожки из мяса, овощей и пряностей пян-се, острую капусту, суп кимчхи и драконьи пупочки хе. Порции здесь большие, а вся еда аутентичная, искать подлинные рецепты шеф-повару Арсену Цатуряну помогал кореец мистер Кан. Кроме вкусной азиатской еды, здесь подают вкусные авторские коктейли, которыми можно закончить ужин.

Podil East India Company

Где: ул. Межигорская, 9

Наверняка, гуляя по Подолу, вы замечали ярко-синюю дверь и интригующую надпись «Podil East India Company» над ней. В следующий раз обязательно зайдите внутрь, и вы окунетесь в мир необыкновенных путешествий, новых вкусов и настроения происходящего с вами волшебства. В меню здесь экстравагантные, авторские блюда из Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Любителям по-настоящему острой еды советуем попробовать Vindaloo – маринованную в красном вине свинину или Thai Dry Carry. Из напитков попробуйте лимонад Масала – чай с сиропом лимона и апельсина.

Kitaika

Где: ул. Златоустовская, 15 (также можно найти на фестивалях)

Китайский ресторан без драконов и девушек-официанток в национальных платьях. Интерьер оформлен так, чтобы вы почувствовали себя в настоящем Китае. На стенах тут граффити и коммунистические плакаты, на полу – уличная брусчатка, в конце зала открытая кухня – все для того, чтобы создать ощущение обеда на улицах Китая. В меню китайские, вьетнамские и тайские блюда. Советуем попробовать легендарный острый суп Том Ям Кунг и жареный рис с говядиной. На десерт закажите банановые спринг-роллы.

Читайте также: Куда пойти с ребенком в Киеве: топ-7 семейных ресторанов столицы

Khu Yum (Yum-Yum)

Где: Оболонский проспект, 21Б (также можно найти на фестивалях или заказать доставку на дом)

Раньше каждый, кто приезжал из Таиланда и пытался найти их кухню в Киеве, разочаровывался и питался воспоминаниями о невероятной тайской уличной еде. Не так давно появился ресторанчик, где можно вспомнить этот вкус и снова перенестись на улицы Бангкока. На фестивалях их можно найти под вывеской «Khu-Yum», а в торговом центре под более корректным названием «Yum-Yum». Здесь готовят максимально приближенный к настоящему суп Том Ям. Также советуем вам попробовать желтый карри с курицей и вьетнамский суп Фо Бо.

Pho.Kiev

Где: ул. Большая Житомирская, 26

Не так давно «Pho.Kiev» открыл окошко на бульваре Леси Украинки, где продавали вьетнамские супы, немы и поили гостей кофе со сгущенкой. За год место так полюбилось киевлянам, что недавно «Pho.Kiev» переехал и превратился в настоящий ресторан на Большой Житомирской. Здесь готовят лучший в городе Фо Бо и Фо Га (вьетнамские супы с говядиной или курицей) – бульон к этим супам, как и положено, варят не менее 12 часов, благодаря чему он выходит невероятно насыщенным.

Китайский привет

Где: ул. Ивана Франка, 7

Как ни крути, но без «Китайского привета» подборка азиатских ресторанов невозможна. За недолгое время существования заведение уже успело стать легендарным, и только ленивый еще не побывал здесь. Если вы один из этих ленивых, рассказываем, что это за место и зачем сюда идти. Например, только здесь в Киеве вы можете попробовать «столетние яйца» (обыкновенные куриные яйца, которые несколько месяцев содержат в специальной смеси без доступа к воздуху) или закусить свой напиток зоофобусами. Кроме таких изысков, здесь есть и более привычные для украинцев китайские блюда. Наш фаворит – холодная говядина Ма Ла с имбирем и кинзой, маринованная в соусе из сычуанских перцев. Шеф-повар здесь, как и полагается, китаец, поэтому блюда ну очень аутентичные и правильно приготовленные. В интерьере заведения максимальная концентрация всего китайского – тут и неоновые вывески, и пластиковые стулья и даже огромный золотой кот.

Читайте также: Куда пойти в Киеве: топ-10 заведений с необычным мороженым

Автор: Екатерина Доброгорская

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить