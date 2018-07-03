Куди піти в Одесі? Топ-8 ресторанів міста від редакції СТБ

Куди піти в Одесі, аби смачно поїсти, гарно відпочити, відчути дух міста і просто добре провести час? Щоб ви не потрапили в глухий кут під час вибору закладу, ми в редакції stb.ua склали для вас свій топ-8 ресторанів і барів Одеси, де буде смачно, колоритно і на 100% весело.

Kotelok – Бар мідій

Де: вул. Садова, 17

Яке ж море без мідій? А особливо таких смачних, як в ресторані «Kotelok». Особисто у нас жоден приїзд до Одеси не обходиться без походу у цей заклад. Тут подають цілих 10 різних казанків з мідіями: з селерою, в соусі карі, в вершковому соусі з горгонзолою, в пиві тощо. Не будемо радити якийсь конкретний – обирайте будь-який і не помилитеся. Крім мідій, в закладі готують салати, рибні страви, десерти і навіть сніданки. У барному меню – крафтове українське і бельгійське пиво, вина та коктейлі.

Ще одна фішка бару – інтер’єр: тут і Європа 70-х, і дух Одеси, і відкрита кухня, і натягнуте на всю стелю полотно у вигляді вітража від дизайнера Марії Реви.

Dizyngoff

Де: пл. Катерининська, 5

Заклад названо на честь першого мера Тель-Авіва Меїра Дізенгофа, який створив квітуче місто з пустелі. Це виражено і в концепції ресторану, наприклад, його емблема, голуб з лицем людини, символізує соціально активну людину. Тут цікаве меню, в якому і страви Близького Сходу, і вкраплення французької, італійської, азіатської і навіть перуанської кухні. Радимо спробувати кремове ризото з ізраїльського кускусу із трюфелем або пасту з кроликом та артишоковим соусом. На десерт замовте шоколадний фондан з кардамоновим пломбіром.

Увечері ресторан перетворюється в бар з чудовими класичними та авторськими коктейлями.

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Benedikt

Де: вул. Садова, 19

Хто ж лягає спати рано, коли приїжджає до Одеси? Якщо ви, так само як і ми, любите поспати подовше, а ранковий прийом їжі пропускати не хочеться, радимо взяти на замітку ресторан «Benedikt», де сніданки подають увесь день. Тут цілих 20 світових і ще близько 15 класичних і вегетаріанських сніданків. Наші лідери – ізраїльська шакшука і скандинавський сніданок. Також в ресторані є власна пекарня, де готують м’які й ароматні круасани, їх тут 12 видів.

4city

Де: вул. Канатна, 27/1

Це і ресторан, і бар, і кав’ярня, і лекторій, і коворкінг. Основна ідея закладу в тому, що 70% прибутку йде на фінансування соціальних і культурних проектів для Одеси. Облаштовано заклад у будівлі 19 століття і в інтер’єрі намагалися зберегти деякі автентичні елементи і, швидше, відреставрувати приміщення, аніж зробити капітальний ремонт.

В основному меню ресторану представлено по декілька страв із чотирьох міст – Риму, Тель-Авіва, Нью-Йорка та Одеси. Періодично, від сезону до сезону, набір страв змінюється. Барна карта теж відповідає обраним містам – чотири види пива, вина з чотирьох країн, а також різні коктейлі.

Молодість

Де: вул. Грецька, 19

Який приїзд до Одеси може обійтися без завершення вечора в барі «Молодість»? Заклад спеціально для тих, чиє дитинство або юність припали на 90-ті. В меню тут і смажена картопелька, і пюре з котлеткою, і пельмені, і навіть святкова банка червоної ікри з тостами і маслом. Всі страви приносять на фірмовій газетці «Молодість». У закладі також є кімната мрії підлітка 90-х, в якій можна пограти в Sony Playstation або подивитися касети на відику. З музики – улюблені хіти того часу – «Руки Вверх», «Hi-Fi», «Aqua» тощо.

Заклад працює цілодобово, ціни більш ніж демократичні, а порції великі.

Міський ринок їжі

Де: вул. Рішельєвська, 9А

Назва говорить сама за себе, «Міський ринок їжі» – це гастропростір на 2,5 поверхи, у якому працює 13 точок з їжею, 6 барів і кав’ярень. Тут і італійська, і одеська, і єврейська, і азіатська, і американська кухні. Підходиш до того, у кого хочеш зробити замовлення, обираєш страву і йдеш за будь-який вподобаний столик або забираєш їжу із собою. Крім того, купити тут можна і продукти для дому – рибу, вино, випічку тощо. У закладі також проводять вечірки, для цього тут облаштовано концертний майданчик.

Раніше, в 1912 році, цей простір на розі вулиць Рішельєвської та Грецької належав Одеському комерційному банку.

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Бодега Два Карла

Де: вул. Грецька, 32

Найстаріший заклад Одеси, де з 1830 року годують бессарабською кухнею і поять місцевими винами. Тут смачно, недорого, автентично, атмосферно і сюди хочеться повертатися знову і знову. Подають в «Двох Карлах» мамалигу, плацинду, вертуту з великим вибором добавок і, звичайно ж, такі класичні одеські страви, як форшмак. Ще один безумовний плюс закладу – тут можна відчути атмосферу Одеси без тільняшок, морських сіток та якорів.

Тюлька

Де: вул. Коблевська, 46

Заклад позиціонується як бутербродно-чаркова в ностальгійному стилі. Подають тут “Жигулівське” пиво, цацу, форшмак з тюльки, оселедець під шубою, пельмені, різні бутерброди та інші знайомі та прості страви. Сюди йдуть за духом старої Одеси, інтер’єр нагадує типове кафе радянської епохи, при вході перше, що ви побачите, – скляний буфет, на якому виставлені салати в креманках та бутерброди. Плюс – тут дуже приємні ціни: аби перекусити і випити пива, знадобиться не більше 100 грн. А ось емоції, отримані від відвідування «Тюльки», залишаться з вами надовго.

Автор: Катерина Доброгорська

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