Локації для фотосесії в лаванді

Що може бути прекрасніше за фотосесію в лавандовому полі? Тільки дві фотосесії в лавандовому полі! Безумовно, в Україні вистачає лавандових локацій, де можна зробити чудову фотосесію саме тоді, коли цвіте ця прекрасна квітка. Наприклад, велике поле «Лавандовий Гай» у Порадівці Фастівського району або затишний «Лавандовий дім» у селі Гвоздів Обухівського району. Та ми знайшли для вас нові локації в різних областях країни ― не такі відомі, але точно не менш красиві та фотогенічні.

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с. Білогородка, Бучанський район, Київська область

Локація надзвичайно швидко стає популярною, відвідувачів та фотографів приваблюють велика територія та відкритий горизонт, що для фото «в стилі Прованс» дуже важливо. Локація має в розпорядженні власний реквізит для фотосесій та власну лавандову продукцію.

с. Гаврилівка, Вишгородський район, Київська область

Господиня поля Наталя відкрила локацію для фотосесій тільки минулого літа, але вона теж стрімко набирає популярності. Поле також має відкритий горизонт і велику територію, є окрема зона відпочинку.

с. Марківці, Летичівський район, Хмельницька область

Власниця поля Ольга висадила квіти торік, тому цього літа локація прийматиме перших відвідувачів. Це поле, на наш погляд, особливе, адже крім відкритого горизонту має також краєвид на річку ― найкращі літні фото варто робити саме тут! Біля локації є невеликий готель, де можна зупинитися. Також у наявності реквізит для фотозон. Уся ця краса просто на березі річки Південний Буг.

м. Перечин, Закарпатська область

На наш погляд, це одна з найбільш вражаючих локацій в Україні. Величезне поле має не тільки відкритий горизонт, а й перспективу на гори.

м. Хмельницький

Локація маленька, але вражає реквізитом та ідеями для створення етнофотосесій у стилі «українського Провансу».

м. Чугуїв, Харківська область

Ця локація припаде до смаку тим, хто цінує свободу і простір. Велике поле з відкритим горизонтом ― що ще треба для ідеальних теплих сімейних фото?

с. Сасинівка, Пирятинський район, Полтавська область

Це невелика локація, повністю обрамлена деревами. Власники позиціонують її як «український Прованс» і надають окрім послуги фотосесій багато додаткових, наприклад, великий вибір лавандової продукції.

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Тож, коли цвіте лаванда? Цвітіння може відрізнятися щороку ― все залежить від погоди взимку та навесні. Тому в різних регіонах України лавандовий час також може відрізнятися. Зазвичай це період з 10 червня по 10 липня для англійської вузьколистої класичної лаванди (залежно від сорту) та з 1 по 20 липня для гібрідної лаванди ― лавандину (власне, те, що ви звикли бачити на «полях Провансу», і є лавандин). Цьогоріч через суворий лютий і холодну пізню весну лаванда цвістиме пізніше, ніж зазвичай, десь наприкінці червня ― на початку липня 2021.

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