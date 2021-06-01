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Топ-7 лавандових блогів в інстаграмі, які нас надихають

01.06.2021

Якщо ви закохані в лаванду, читайте, де в інстаграмі зможете нею помилуватися та які лавандові поля відвідати для фотосесій. Представлені інстаграм-акаунти про лаванду це унікальні блоги, які ведуть люди, захоплені своєю справою. Вони діляться з підписниками порадами щодо догляду за лавандою, проводять майстер-класи і дарують неймовірне натхнення.

Лавандові блоги, які нас надихають:

1. lavender__garden

Власниця акаунту Люба почала писати про лаванду першою в Україні і здобула чимало прихильників її блогу. В авторки легкий  стиль текстів  і чудове почуття прекрасного, яке допомагає їй створювати неперевершені фото. У блозі багато корисних порад, рецептів, роздумів та цікавинок з життя в селі. Окремо проводяться заняття в єдиній поки що в Україні лавандовій школі онлайн.

Люба принципово не проводить фотосесій і цінує приватність, про що час від часу нагадує підписникам.

2.  lavender_life_ua

Власниця акаунту Алла пише  іронічно, з гумором та смішними історіями з сільського життя. Цікаво і весело спостерігати за щоденниками з життя котів, собак і читати корисні поради щодо догляду за лавандою та пряними травами. Фотосесій на локації поки що не проводять.

3. lavandertime

Власниця акаунту Вікторія називає свою локацію Лавандовий хутір і обрала формат корисних порад для своїх підписників. Якщо ви хочете знайти структуровану інформацію про те, як проростити лаванду з насіння, як виростити лаванду в горщику вдома (і чи варто), чим відрізняється лаванда від лавандину, чи можна вживати квіти лаванди з кавою та як приправу до їжі, що таке лавандовий сироп і як його вживати, а також усе  про догляд за лавандою, вам сюди. Уся інформація структурована, а найбільш важливі дописи оформлені відповідною плашкою. Є і безкоштовні відеоуроки. Фотосесії на локації поки що не проводять, але планують робити в майбутньому.  

4. lavenderland__

Власниця акаунту Оля зворушливо і трохи романтично розповідає про «лавандові будні», а ще ми любимо цю сторінку за фантастичні ранкові фото з кавою та лавандою на світанку! Є опція фотосесій.

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5. _lavanda__store_

Власниця акаунту Оля пише так, що хочеться посадити лаванду негайно і з любов’ю доглядати за нею. Стиль порад легкий, м’який і ненав’язливий. Є опція майстер-класів.

6.  lavender.girl.ua

Власниця акаунту Оксана просто і невимушено розповідає про етапи догляду за рослинами, фізичну працю та ділиться з підписниками своєю любов’ю до квітів.

7. lavandasha

Власниця акаунту Даша захоплює любов’ю до свого саду і квітів. Тут багато про догляд не тільки за лавандою, а й за трояндами. Є опція фотосесій.

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