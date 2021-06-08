Локации для фотосессии в лаванде

Что может быть прекраснее фотосессии в лавандовом поле? Только две фотосессии в лавандовом поле! Безусловно, в Украине хватает лавандовых локаций, где можно сделать замечательную фотосессию именно тогда, когда цветет этот прекрасный цветок. Например, большое поле «Лавандовий Гай» в Порадовке Фастовского района или уютный «Лавандовий дім» в селе Гвоздов Обуховского района. Но мы нашли для вас новые локации в различных областях страны ― не такие известные, но точно не менее красивые и фотогеничные.

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с. Белогородка, Бучанский район, Киевская область.

Локация очень быстро становится популярной, посетителей и фотографов привлекают большая территория и открытый горизонт, а для фото «в стиле Прованс» это очень важно. Локация располагает собственным реквизитом для фотосессий и собственной лавандовой продукцией.

с. Гавриловка, Вышгородский район, Киевская область

Хозяйка поля Наталья открыла локацию для фотосессий только прошлым летом, но она тоже стремительно набирает популярность. Поле также имеет открытый горизонт и большую территорию, есть отдельная зона отдыха.

с. Марковцы, Летичевский район, Хмельницкая область

Владелица поля Ольга высадила цветы в прошлом году, поэтому этим летом локация будет принимать первых посетителей. Это поле, на наш взгляд, особое, ведь кроме открытого горизонта имеет также вид на реку ― лучшие летние фото стоит делать именно здесь! У локации есть небольшой отель, где можно остановиться. Также в наличии реквизит для фотозоны. Вся эта красота находится прямо на берегу реки Южный Буг.

г. Перечин, Закарпатская область

На наш взгляд, это одна из самых впечатляющих локаций в Украине. Огромное поле имеет не только открытый горизонт, но и перспективу на горы.

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г. Хмельницкий

Локация маленькая, но поражает реквизитом и идеями для создания этнофотосессий в стиле «украинский Прованс».

г. Чугуев, Харьковская область

Эта локация придется по вкусу тем, кто ценит свободу и пространство. Большое поле с открытым горизонтом ― что еще надо для идеальных теплых семейных фото?

с. Сасиновка, Пирятинский район, Полтавская область

Это небольшая локация, полностью обрамленная деревьями. Владельцы позиционируют ее как «украинский Прованс» и предоставляют кроме услуги фотосессий много дополнительных, например, впечатляющий выбор лавандовой продукции.

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Когда цветет лаванда? Время может отличаться ежегодно ― все зависит от погоды зимой и весной. Поэтому в разных регионах Украины лавандовое время также может быть разным. Как правило, это период с 10 июня по 10 июля для английской узколистой классической лаванды (зависит от сорта) и с 1 по 20 июля для гибридной лаванды ― лавандина (собственно, то, что вы привыкли видеть на «полях Прованса», и является лавандином). В этом году из-за сурового февраля и холодной поздней весны лаванда будет цвести позже, чем обычно, где-то в конце июня ― начале июля 2021.

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