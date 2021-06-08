Локации для фотосессии в лаванде
Что может быть прекраснее фотосессии в лавандовом поле? Только две фотосессии в лавандовом поле! Безусловно, в Украине хватает лавандовых локаций, где можно сделать замечательную фотосессию именно тогда, когда цветет этот прекрасный цветок. Например, большое поле «Лавандовий Гай» в Порадовке Фастовского района или уютный «Лавандовий дім» в селе Гвоздов Обуховского района. Но мы нашли для вас новые локации в различных областях страны ― не такие известные, но точно не менее красивые и фотогеничные.
Больше по теме: Топ-7 лавандовых блогов в Инстаграме, которые нас вдохновляют
Lavender Stories
с. Белогородка, Бучанский район, Киевская область.
Локация очень быстро становится популярной, посетителей и фотографов привлекают большая территория и открытый горизонт, а для фото «в стиле Прованс» это очень важно. Локация располагает собственным реквизитом для фотосессий и собственной лавандовой продукцией.
Lavandanata
с. Гавриловка, Вышгородский район, Киевская область
Хозяйка поля Наталья открыла локацию для фотосессий только прошлым летом, но она тоже стремительно набирает популярность. Поле также имеет открытый горизонт и большую территорию, есть отдельная зона отдыха.
lavandove_pole.khm
с. Марковцы, Летичевский район, Хмельницкая область
Владелица поля Ольга высадила цветы в прошлом году, поэтому этим летом локация будет принимать первых посетителей. Это поле, на наш взгляд, особое, ведь кроме открытого горизонта имеет также вид на реку ― лучшие летние фото стоит делать именно здесь! У локации есть небольшой отель, где можно остановиться. Также в наличии реквизит для фотозоны. Вся эта красота находится прямо на берегу реки Южный Буг.
Лавандовая Гора
г. Перечин, Закарпатская область
На наш взгляд, это одна из самых впечатляющих локаций в Украине. Огромное поле имеет не только открытый горизонт, но и перспективу на горы.
Больше по теме: Секреты ухода за орхидеями от цветовода Нелли Мурашкиной
Filvarokk
г. Хмельницкий
Локация маленькая, но поражает реквизитом и идеями для создания этнофотосессий в стиле «украинский Прованс».
My_lavender
г. Чугуев, Харьковская область
Эта локация придется по вкусу тем, кто ценит свободу и пространство. Большое поле с открытым горизонтом ― что еще надо для идеальных теплых семейных фото?
Sas.lavender
с. Сасиновка, Пирятинский район, Полтавская область
Это небольшая локация, полностью обрамленная деревьями. Владельцы позиционируют ее как «украинский Прованс» и предоставляют кроме услуги фотосессий много дополнительных, например, впечатляющий выбор лавандовой продукции.
Больше по теме: Лучшие Telegram-каналы лета 2021
Когда цветет лаванда? Время может отличаться ежегодно ― все зависит от погоды зимой и весной. Поэтому в разных регионах Украины лавандовое время также может быть разным. Как правило, это период с 10 июня по 10 июля для английской узколистой классической лаванды (зависит от сорта) и с 1 по 20 июля для гибридной лаванды ― лавандина (собственно, то, что вы привыкли видеть на «полях Прованса», и является лавандином). В этом году из-за сурового февраля и холодной поздней весны лаванда будет цвести позже, чем обычно, где-то в конце июня ― начале июля 2021.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.