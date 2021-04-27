28 квітня о 19:00 в ефір телеканалу СТБ вийде провокаційна прем’єра власної розробки каналу — спецвипуск проєкту «Мій секрет» з Машею Єфросиніною.

«Мій секрет» — проєкт, у якому зірки вперше зізнаються в найпотаємніших секретах, які вони приховували все життя: перше кохання, таємні родичі, справжні причини розставань із партнерами, алкогольна залежність, ціна слави і багато іншого.

І першою на відверту розмову з Машею Єфросиніною наважилася співачка Ірина Білик. Ексклюзивно в бесіді з ведучою вона зізналася, що досі шкодує про розлучення з одним зі своїх колишніх чоловіків.

«Я шкодую, що не розуміла його життя. А коли зрозуміла, було вже пізно. Тепер я знаю: якщо ти знайшов свою людину, то вам обов’язково треба бути разом… », — поділилася з Машею Єфросиніною своїми переживаннями співачка.

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Також Ірина розповіла, що нещодавно ходила зі своїм колишнім коханим на каву, і ця зустріч надихнула її на нову пісню. Рядки з неї співачка ексклюзивно виконає в студії «Мій секрет».

Кому ж зі своїх колишніх чоловіків Ірина присвятила пісню? І яку головну таємницю свого життя, яку до цього дня ретельно приховувала від сторонніх очей, вона розкриє?

Не пропустіть — у середу 28 квітня о 19:00 на телеканалі СТБ у спецвипуску провокаційного проєкту «Мій секрет».

Video: Ірина Білик хоче повернути минулі стосунки з одним з чоловіків? У новому провокаційному проєкті Мій секрет Ірина Білик розповість, з ким із колишніх чоловіків вона хоче повернути стосунки

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